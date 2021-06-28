شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ريدان (6012) في آخر جلساته، محققاً مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 1.53% ليكسب السهم نحو 55 هللة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 37.80، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 34.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 37.80 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.90 ومستوى المقاومة 38.80.