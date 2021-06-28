شكرا لقرائتكم خبر عن دور يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم دور (4010) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بهذا الإغلاق اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 33.15، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 35.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.15 ومستوى المقاومة 34.65.