شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتلقى مقاومة قوية -تحليل صباحي- 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر مرة اخرى خلال تداولات اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 10739 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر لاسفل خلال الايام القادمة لاعادة اختبار مستوى الدعم 10650 نقطة كمستوى اول ثم 10500 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10800 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,724 بينما مستوى المقاومة هو 10,760 نقطة