شكرا لقرائتكم خبر عن حي جميل يفتح أبوابه للجمهور خلال شتاء 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت فن جميل، المؤسسة المستقلة التي ترعى الفنون وجماعات الإبداع، عن افتتاح «حي جميل» خلال الشتاء المقبل بمدينة جدة، وهو يعد أول مجمع إبداعي من نوعه يهدف إلى أن يكون مركزًا مجتمعيًا معنيًا بالصناعات الإبداعية، صُمم من قِبل الاستوديو المعماري الحائز على عدة جوائز، واي واي.

ويشمل حي جميل كلاًّ من:

فنون حي: وهو متحف مساحته 700 متر مربع، يستضيف معارض فنية وثقافية محلية وعالمية، فناء حي: وهي مساحة متعددة الأغراض للعروض وورش العمل والمحاضرات، تعليم حي: وهي منصة تعليمية مجتمعية تنفذ برنامجًا متجددًا يشمل التعلم التقليدي والافتراضي والأبحاث والتدريب المهني، استوديو حي: وهي مساحات إنتاج ومرافق للتعلم التطبيقي والإقامات الفنية، وسينما حي: أول دار سينما مستقلة في المملكة، من تصميم بريك لاب، استوديو التصميم المعماري في جدة، والذي فاز بالتصميم في مسابقة عالمية أجرتها مؤسسة فن جميل.

وعن قرب افتتاح المجمع الإبداعي الجديد، تقول أنطونيا كارفر، المديرة التنفيذية لمؤسسة فن جميل: «يعد افتتاح حي جميل نقطة محورية ورئيسية لمؤسسة فن جميل، والمجتمع الإبداعي الذي نعمل معه في السعودية وشركائنا في جميع أنحاء العالم. هو نتاج أكثر من عقد من الاستشارات والتخطيط والبناء، وقد تمّ تخيُّل حي جميل كموطن تجتمع فيه أجيال مختلفة من الفنانين والممارسين الثقافيين للتجربة والتعلم والازدهار معًا، مما يساهم بشكل فعّال في تطوير المشهد الفني في جميع أنحاء المملكة. نشكر المجتمع على دعمه، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع في حي جميل هذا الشتاء».

بدورها، قالت سارة العمران، نائبة مدير فن جميل: «حي جميل هو كيان مجتمعي بالأساس يتفاعل مع محيطه، ويركز على إبراز الموضوعات المحلية من خلال المعارض والبرامج التي تجري صياغتها بدقة. ولأن جماعات الإبداع هي روح البيئة المبنية، يتمحور تصميم المبنى حول احتياجات الفنانين والعاملين في المجال الثقافي ورواد الأعمال. ويعد حي جميل الحي الحاضن للطموحات الإبداعية في مدينة جدة وجميع أنحاء السعودية بشكل عام».