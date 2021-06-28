الاقتصاد

9 أهداف لدليل توطين وظائف التشغيل والصيانة

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الدمام - شريف احمد - قالت الجهات الحكومية المشاركة في رفع نسب التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تسهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51 % من رأس مالها، إن دليل التوطين الذي صدر بقرار وزاري من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، يحقق 9 أهداف رئيسة سوف تسهم في نمو القطاع وتطويره وتوسعه في استقطاب وتوظيف المواطنين والمواطنات، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي بالاقتصاد الوطني.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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