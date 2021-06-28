«تداول السعودية» تتوقع عمليات إدراج مزدوجة خلال 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما توقعت مجموعة تداول السعودية عمليات إدراج مزدوجة مع أسواق خليجية خلال 2021، تعتزم التوسع في سوق المشتقات، وإطلاق مؤشرات جديدة عدة، خلال هذا العام.

وأشارت تداول السعودية، في تقريرها السنوي إلى أنه مع انتعاش الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي تتطلع إلى تحسن أداء الإدراجات الجديدة التي عانت من الصعوبات خلال 2020.

وتوقع التقرير حدوث بعض عمليات الإدراج المزدوجة في السوق السعودية في عام 2021، حيث أجرت «تداول السعودية» مناقشات مع عدد من الشركات في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة البحرين للمقاصة، بعد مذكرات التفاهم الموقعة مع هذه الأطراف.

وفي حين اقتصرت سوق المشتقات حتى الآن على مؤشرات العقود الآجلة، توقعت تداول السعودية أن يتوسع السوق في عام 2021 ليشمل خدمات المقاصة لسوق الأسهم، وكذلك إطلاق العقود الآجلة للأسهم الفردية خلال المرحلة التالية، كما تتطلع إلى إطلاق الخيارات، والمشتقات المستقرة فعليا، بالإضافة إلى إدخال صناع السوق إلى سوق المشتقات، مشيرة إلى أن المنتجات والخدمات الجديدة تستغرق وقتا حتى يتم تقديمها بنجاح، حيث تتطلب الدراسة المعمقة، والتقييم والتكييف المستمر للتأكد من أنها تلبي الأهداف المرجوة.

وأكدت أنها تسعى إلى تنفيذ عدة مؤشرات جديدة من بينها مؤشر الشريعة ليكون مقياسا لأداء جميع الشركات في تداول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما أنها تدرس فكرة إصدار نوع مختلف من مؤشر «إم تي 30» ومؤشر الميل في «إم تي 30»، مبينة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة وزن الشركات ذات أعلى عائد توزيعات أرباح ضمن المؤشر. وبينت أنه سيتم أيضا تقديم مؤشر حوكمة الشركات الذي سيزيد بدوره من وزن الشركات التي تلتزم بقواعد حوكمة الشركات.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية لـ2020:

