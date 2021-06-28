«تداول السعودية» تتوقع عمليات إدراج مزدوجة خلال 2021

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وأشارت تداول السعودية، في تقريرها السنوي إلى أنه مع انتعاش الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي تتطلع إلى تحسن أداء الإدراجات الجديدة التي عانت من الصعوبات خلال 2020.
وتوقع التقرير حدوث بعض عمليات الإدراج المزدوجة في السوق السعودية في عام 2021، حيث أجرت «تداول السعودية» مناقشات مع عدد من الشركات في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة البحرين للمقاصة، بعد مذكرات التفاهم الموقعة مع هذه الأطراف.
وفي حين اقتصرت سوق المشتقات حتى الآن على مؤشرات العقود الآجلة، توقعت تداول السعودية أن يتوسع السوق في عام 2021 ليشمل خدمات المقاصة لسوق الأسهم، وكذلك إطلاق العقود الآجلة للأسهم الفردية خلال المرحلة التالية، كما تتطلع إلى إطلاق الخيارات، والمشتقات المستقرة فعليا، بالإضافة إلى إدخال صناع السوق إلى سوق المشتقات، مشيرة إلى أن المنتجات والخدمات الجديدة تستغرق وقتا حتى يتم تقديمها بنجاح، حيث تتطلب الدراسة المعمقة، والتقييم والتكييف المستمر للتأكد من أنها تلبي الأهداف المرجوة.
وأكدت أنها تسعى إلى تنفيذ عدة مؤشرات جديدة من بينها مؤشر الشريعة ليكون مقياسا لأداء جميع الشركات في تداول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما أنها تدرس فكرة إصدار نوع مختلف من مؤشر «إم تي 30» ومؤشر الميل في «إم تي 30»، مبينة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة وزن الشركات ذات أعلى عائد توزيعات أرباح ضمن المؤشر. وبينت أنه سيتم أيضا تقديم مؤشر حوكمة الشركات الذي سيزيد بدوره من وزن الشركات التي تلتزم بقواعد حوكمة الشركات.
أبرز النتائج المالية والتشغيلية لـ2020:
- زيادة في معدل الإيرادات التشغيلية إلى 91.3% لتصل لـ1.1 مليار ريال متأثرا بالارتفاع في حجم التداولات.
- زيادة في الربح قبل الزكاة للمجموعة 281% تصل إلى 584 مليون ريال وزيادة الربح السنوي بعد الزكاة بنسبة 227% ليصل إلى 500.5 مليون ريال.
- تحقيق المركز التاسع بين أكبر الأسواق المالية في العالم من حيث القيمة السوقية في نهاية عام 2020م.
- زيادة بنسبة 3.58% في مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) انعكست في ارتفاع القيمة السوقية للسوق بنسبة 0.85%
- زيادة بنسبة 252% في مؤشر السوق الموازية (نمو) انعكست في ارتفاع القيمة السوقية للسوق بنسبة 379%
- ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين من 1,939 مستثمرا في يناير 2020م إلى أكثر من 2,300 في نهاية العام؛ أي بزيادة قدرها 18.6% تقريبا، وبلغ صافي استثماراتهم 22.4 مليار ريال في الفترة نفسها.
- حصول شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) على ترخيص لشركة مقاصة من هيئة السوق المالية كطرف مقابل مركزي مؤهل.
- إنشاء شركة جديدة تندرج تحت مجموعة تداول السعودية باسم شركة تداول للحلول المتقدمة «وامض»، والتي تختص بتوفير الحلول التقنية القائمة على الابتكار.
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