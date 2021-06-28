مؤشر الأسهم السعودية يقترب من 11 ألف نقطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية أعلى مستوى له أمس عند 10,990 نقطة، مقتربا من مستوى 11 ألف نقطة، قلص مكاسبه عند الإغلاق لينهي التعاملات عند 10,966.71 نقطة بارتفاع بنسبة 0.4% تمثل 47 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2014، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 420 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مبكو، وأسترا الصناعية، واسمنت تبوك، وتكوين، واسمنت الشمالية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الخليجية العامة، وبوبا العربية، ونسيج، والجوف، والفخارية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و2.91% .

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، ودار الأركان، واسمنت الشمالية، واسمنت الجوف، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم اسمنت الشمالية، وزين السعودية، واليمامة للحديد، وأسترا الصناعية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضا 43.71 نقطة ليقفل عند مستوى 23,043.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 866 صفقة.