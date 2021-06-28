جي بي مورغان يتوقع انخفاض سعر البيتكوين لـ25 ألف دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع بنك «جي بي مورغان» انخفاضا في سعر البيتكوين إلى 25 ألف دولار، بحسب وكالة «بلومبيرج» الأمريكية.

وبحسب محللين في بنك الاستثمار «جي بي مورغان»، قد يكون سبب الانخفاض في أسعار العملات المشفرة هو بيع أسهم صندوق بيتكوين «Grayscale Bitcoin Trust» بعد فترة حظر مدته ستة أشهر.

وبرز احتمال خفض التحفيز الطارئ، وسط التعافي من الوباء، كعقبة محتملة أمام معظم استثمارات المضاربة.

وتراجعت عملة بيتكوين إلى النصف من أعلى مستوى لها بالقرب من 65,000 دولار، في أبريل، متأثرة بالتضييق على العملة المشفرة في الصين، مما أدى إلى تشديد الرقابة التنظيمية في أماكن أخرى، والمخاوف من أن الخوادم التي تدعم العملة الافتراضية تستهلك الكثير من الطاقة.

وما زالت النظرة السلبية قائمة رغم أن السعر عاد إلى مستوى 34 ألف دولار بعد الانهيار إلى 28.8 ألف دولار.

وقال البنك في بيان «على الرغم من الانتعاش الأسبوع الماضي، لا نريد التخلي عن نظرتنا السلبية لأسواق البيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام».

وأجرى المحللون في «جي بي مورغان» استبيانا سابقا ووجدوا أن بعض المستثمرين الناجحين يقارنون العملات الرقمية بـ «سم الفئران». بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المشاركون في السوق أن يقوم المنظمون بتشديد الإجراءات فيما يتعلق بوسائل الدفع البديلة. وكتب فريق «مورغان أند شايس» التوقع على المدى القريب «صعب»، فيما قال فريق «جي بي مورغان» إن بيانات بلوكشاين تشير إلى أن مبيعات العملات المشفرة الأخيرة تم إجراؤها لتغطية الخسائر.

ويكافح الاستراتيجيون لرؤية التحول في المستقبل بالنسبة لبيتكوين، حيث تحوم العملة الرقمية حول مستوى 30 ألف دولار.

ويرى بعض مراقبي الرسوم البيانية أن المستوى 30 ألف دولار هو مفتاح بيتكوين، حيث إن الانخفاض دونه قد يفتح الطريق للتراجع إلى 20,000 دولار.

وتراجعت أكبر عملة مشفرة بنسبة 6% إلى 30,296 دولارا، أمس الأول (السبت)، بعد انخفاضها بنسبة 8% تقريبا الجمعة، كما تعرضت العملات الأخرى للضغط، حيث انخفضت إيثر بأكثر من 5%.