المالية توافق على جدولة قرض إعمار المدينة الاقتصادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت وزارة المالية على جدولة قرض شركة إعمار المدينة الاقتصادية بقيمة 5.3 مليارات ريال، على أن يكون أول قسط مستحق في يونيو 2024 ولمدة 6 سنوات من خلال دفعات متساوية بقيمة 760 مليون ريال.

وأوضحت إعمار المدينة الاقتصادية في بيان لها على موقع تداول، أنها حصلت على موافقة وزارة المالية، على رسملة العمولات للأعوام 2019 و2020 و2021 والبالغ مجموعها 364 مليون ريال، وإضافتها لقيمة القرض البالغة 5 مليارات ريال، ليصبح إجمالي قيمة القرض 5.36 مليار ريال.

وأفادت أنه ستتم إعادة جدولة إجمالي قيمة القرض بعد رسملة العمولات المصرفية، بحيث يكون أول تاريخ استحقاق لأول قسط في يونيو 2024 ، ولمدة 6 سنوات متساوية الدفعات بقيمة 760.66 مليون ريال، لكل دفعة باستثناء آخر دفعة تنتهي في يونيو 2030م بقيمة 800 مليون ريال.

وكانت شركة إعمار المدينة الاقتصادية قد حصلت على موافقة وزارة المالية على تأجيل الدفعة الأولى من القرض الممنوح للشركة، في 14 يناير 2020. وتعتبر الموافقة مشروطة بتعديل اتفاقية القرض الموقعة بين الشركة والوزارة بتاريخ 20/6/1432 والمعدلة بتاريخ 17/8/1436.

وأشارت الموافقة إلى إمكانية نظر الوزارة إلى فك رهن جزء من أصول الشركة المرهونة لصالح الوزارة تحت شروط معينة منها مراجعة الوزارة لخطط الشركة المستقبلية.

وقالت الشركة «إنه علاوة على ذلك، وبالإشارة إلى الإعلان المؤرخ 31 مارس الماضي، والخاص بآخر التطورات المتعلقة بالدخول في اتفاقية اكتتاب مع صندوق الاستثمارات العامة، يخضع استكمالها لعدد من الشروط. بما في ذلك استبدال جزء من قرض وزارة المالية لصندوق الاستثمارات العامة، وعند إتمام الاستبدال المشار إليه، سيكون المبلغ المستحق المعاد جدولته والمطلوب دفعه 2.53 مليون ريال مع أول تاريخ استحقاق في يونيو 2024 ولمدة ست سنوات تنتهي في يونيو 2030».

ماذا تضمنت موافقة وزارة المالية:

