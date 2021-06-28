شكرا لقرائتكم خبر مذكرتان لمعالجة معوقات جذب الاستثمارات الصناعية في الجوف ودعم التجمعات الغذائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف، خلال حضوره أمس توقيع مذكرتي تعاون للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، أهمية تفعيل الاتفاقيات بما يعود بالنفع على المنطقة وخاصة في قطاع الصناعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ»مدن» المهندس خالد السالم، أن الاتفاقيات تستهدف معالجة معوقات جذب الاستثمارات الصناعية، ودعم مبادرات «مدن» كالتجمعات الغذائية وتوطين واردات المملكة من المنتجات الزراعية بمنطقة الجوف، إضافة إلى التعاون في إنشاء برامج حاضنات ومسرعات الأعمال المشتركة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية وربطهم بالجهات التمويلية وكبار المستثمرين، والإسهام في زيادة حركة الصادرات، وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة.

وكانت الاتفاقية الأولى مع أمانة منطقة الجوف، والثانية مع شركة الجوف لحاضنات ومسرعات الأعمال «I.be» لدعم الاستثمارات الصناعية وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

وفي سياق آخر بحث أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، وتعزيز التشاركية من خلال فتح قنوات التواصل المباشر مع إمارة المنطقة.

وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تحسين البيئة الاستثمارية من البنية التحتية إلى سهولة الإجراءات التي تمكن المستثمر من مزاولة أعماله، وكذلك إطلاقها عددا من التنظيمات والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي والتعديني، إضافة إلى دورها في إيجاد الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة في القطاع.

من جهته أكد الخريف الأهمية الخاصة التي تتمتع بها منطقة الجوف بتميزها في الصناعات الغذائية وخاصة الأنشطة الزراعية ولا سيما في إنتاج زيت الزيتون الذي يمثل نسبة كبيرة في حجم الإنتاج الذي يغطي معظم الأسواق المحلية نظرا لما يتميز به من جودة عالية مكنته من الوصول إلى بعض الأسواق الإقليمية، عادا شبكة الطرق وعمليات النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة ميزة أخرى للمصنعين والراغبين في الاستثمار بالقطاع الصناعي.

وأوضح الخريف أن المنطقة تضم 72 مصنعا بإجمالي رأسمال مرخص 1.3 مليار ريال، فيما بلغ مجموع القروض الصناعية التي قدمها صندوق التنمية الصناعية 25 قرضا بقيمة إجمالية تتجاوز 306 ملايين ريال، لافتا إلى أن عدد المصانع في مدينة سكاكا يبلغ 38 مصنعا، بينما تحتضن محافظة القريات 17 مصنعا، وتسعة مصانع في محافظة دومة الجندل، وخمسة مصانع في مركز بسيطاء، وثلاثة مصانع في محافظة طبرجل.

وحول القطاع التعديني أوضح الخريف أن منطقة الجوف تتمتع بالموارد الطبيعية من المعادن والصخور الصناعية منها الفوسفات والبوتاسيوم ورمل السيليكا، والصلصال والبازلت والحجر الجيري والدولوميت، التي تستخدم في صناعات عدة منها صناعة الأسمدة الزراعية وصناعة الزجاج بأنواعه، والخزفيات، وكذلك صناعات الدهانات والمنسوجات، وأحجار البناء والزينة، إضافة إلى الطوب الفخاري والورق والمطاط واللدائن، مبينا أن عدد الرخص التعدينية في منطقة الجوف يبلغ 27 رخصة تعدينية، بإجمالي حجم استثمار يصل إلى 2.4 مليار ريال، ويصل عدد العاملين إلى 741 موظفا، بينما يبلغ عدد المجمعات التعدينية المعتمدة 17 مجمعا تغطي مساحة 3059 كلم2، لخامات رمل عادي ومواد كسارات وردميات وحجر جيري ورمل سيليكا، كما يصل عدد مواقع مجمعات الاحتياطي التعديني إلى 4 مواقع تغطي مساحة 7031.04 كلم2 لخامات الفوسفات، وبلغ عدد رخص الكشف 4 وتغطي مساحة 173 كلم2، كما بلغ عدد رخص محاجر مواد البناء 22 رخصة.

المصانع

في منطقة الجوف







72 مصنعا



إجمالي رأسمال مرخص1.3 مليار ريال



مجموع القروض الصناعية 306 ملايين ريال



توزيع المصانع