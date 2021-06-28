شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من وزارة الدفاع يزور شركة «لوكهيد مارتن» في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من وزارة الدفاع برئاسة اللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، مركز لوكهيد مارتن للحلول الأمنية والابتكار (CISS) بمدينة مصدر في أبوظبي.

وكان في استقبال الوفد روبرت بوب هاروارد الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن لمنطقة الشرق الأوسط، والذي سلط الضوء على جهود التنمية والتوطين التي تبذلها شركة لوكهيد مارتن، إضافة إلى تطوير رأس المال البشري من مهندسين إماراتيين وتزويدهم بالمهارات العالية والدقيقة.واستمع اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري إلى إيجاز فني قدمته كبيرة المهندسين هالة الزرقاني أول مهندسة إماراتية تعمل بشركة لوكهيد مارتن في المركز، واطلع على سير عمل برامج الشركة لدعم وتطوير المواهب الإماراتية لبناء قدرات شابة وواعدة ومتقدمة في صناعة الدفاع والفضاء الإماراتي.

وأكد اللواء الجابري، أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً خاصاً لتمكين الكوادر الوطنية وتوفير الفرص لهم لمواصلة وتعزيز تنافسيتهم في الاقتصاد العالمي المختص بمجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك قطاع الدفاع، مشيراً إلى أن استمرار التدريب والتوجيه المتواصل للمهندسين الشباب وتمكينهم من تشغيل الأنظمة المتطورة المستخدمة في القطاعات الدفاعية يعد من أهم مقومات النجاح لصناعة الدفاع والطيران في الدولة. (وام)