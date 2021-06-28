شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تعلن التحول اللا ورقي في إصدار شهادات المركبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤخراً مبادرة التحوّل اللاورقي في إصدار شهادات خدمات المركبات، من خلال إيقاف طباعة 15 شهادة من الشهادات الخاصة بخدمة المركبات في مراكز مُزَوِّدي الخدمة التابعة لها في الإمارة، وتحويلها بالكامل إلى القنوات الإلكترونية من خلال إرسالها عن طريق «الرسائل النصية والبريد الإلكتروني».

وتفصيلاً، قال جمال هاشم السادة، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «سنُنجز إصدار 15 شهادة من شهادات خدمة المركبات في مراكز مزوِّدي الخدمة المنتشرة في دبي إلكترونياً، ونُرسلها إلى المتعاملين عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، والشهادات الخمس عشرة هي: شهادة حيازة مركبة، وشهادة تصدير، وشهادة تحويل، وشهادة سياحة، وشهادة لمن يهمه الأمر (مركبات)، وتسفير بدل فاقد أو تالف، وإصدار شهادة حيازة بدل فاقد أو تالف، وشهادة عودة من سياحة، واستيراد مركبة، وشهادة مركبة غير مسجّلة، وشهادة تسجيل مركبة للمالك الأول، وشهادة تسفير بدل فاقد (شهادة لمن يهمه الأمر)، وشهادة تخليص جمركي، وشهادة حيازة مركبة وشهادة حيازة مركبة غير مسجّلة».وأوضح أنه سيكون بإمكان المتعاملين إنجاز شهادات المركبات المذكورة من خلال تقديم طلباتهم لمزوِّدي الخدمة المنتشرين في مختلف مناطق إمارة دبي، وسيتم إنجاز هذه الشهادات ومن ثم إصدارها إلكترونياً وإرسالها إلى المتعاملين عبر قناتي الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وأضاف أن إنجاز هذه الخدمات سيكون عبر القنوات الإلكترونية والذكية المذكورة.