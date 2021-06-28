شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تُحقق قفزة نوعية في عملية التعلم «عن بُعد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت جامعة الإمارات تميزاً ونجاحاً كبيرين في استمرار العملية التعليمية في ظل مواجهة الأزمات والطوارئ، لاسيما في ظل تحديات كوفيد 19، وذلك بتوفيرها كافة مستلزمات ومتطلبات العملية التعليمية عن بعد، دون التأثير في جودة المخرجات الأكاديمية، باستخدام الموارد والكفاءات الأكاديمية والتقنيات الحديثة بمستوى عالٍ.

وأشار الدكتور حسان سليم، مدير مركز التميز في التعليم والتعلم في الجامعة، إلى أن عدد الطلبة الملتحقين بالتعلم عن بُعد خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021 بلغ في يناير 10765 طالباً وطالبة، بنسبة 76%، وفي فبراير 11016 طالباً وطالبة بنسبة 87% وفي مارس 1054 طالباً وطالبة، بنسبة 74%، وفي إبريل 9989 طالباً وطالبة، بنسبة 71%، وأن متوسط عدد المساقات عبر الإنترنت التي تستخدم التعليم الافتراضي عن بعد على منصة «بلاك بورد» هو 1176 مساقاً من أصل 1357 مساقاً (تشمل مساقات التدريب والإشراف على الماجستير والدكتوراه، وبلغ متوسط عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يستخدمون التدريس عن بُعد في يناير 561 عضواً بنسبة 66%، وفي فبراير 549 عضواً بنسبة 65%، وفي مارس 549 عضواً بنسبة 61%، وفي إبريل 522 عضواً بنسبة 64%.

وأضاف سليم أن متوسط عدد ساعات التعلم عن بُعد في يناير بلغ 1733 ساعة، وخلال فبراير 1840 ساعة، أما خلال مارس فقد بلغ 1775 ساعة، وإبريل 1793 ساعة، إضافة إلى تدريب وتجهيز طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية للاستمرار في الاعتماد على التعليم المتمازج أو الهجين في المستقبل، فيما بعد انتهاء أزمة الوباء كوسيلة فعالة للتعليم في المستقبل.

وأشار إلى أن جامعة الإمارات حققت تميزاً نوعياً في استمرار العملية التعليمية عن بُعد، وأوجدت نظاماً مرناً قادراً على مواجهة الظروف والتحديات الطارئة من منطلق الحرص على استمرار العملية التعليمية دونما تأثر، وبنفس الكفاءات والمهارات وجودة المخرجات الأكاديمية. (وام)