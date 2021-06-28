شكرا لقرائتكم خبر عن 177 ألف مستفيد من مبادرات «خيرية الشارقة» خلال عيد الأضحى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

كشفت جمعية الشارقة الخيرية، عن تنفيذ حزمة من المبادرات الخيرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بميزانية تقديرية تصل إلى 7.3 مليون درهم، وتضم تنفيذ حملة الأضاحي داخل وخارج الدولة، وتوزيع كسوة العيد، إضافة إلى حزمة من المبادرات الخيرية والإنسانية الأخرى خلال عشر ذي الحجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية صباح أمس الأحد، عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، للإعلان عن إطلاق حملة الأضاحي والذي دعت خلاله الجمعية على لسان الدكتور علي محمد السلامي رئيس اللجنة العليا لحملة الأضاحي، المحسنين والراغبين في أداء شعيرة الأضحية هذا العام إلى إنابة الجمعية عنهم في توزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها من خلال التبرع بقيمة الأضحية ب 600 درهم داخل الدولة، في مقابل 350 درهماً للأضاحي المقرر توزيعها خارج الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لحملة الأضاحي ارتأت خلال عدد من الاجتماعات الداخلية إلى التعاقد على 9300 أضحية، بواقع 3300 أضحية لذبحها داخل الدولة، إلى جانب 6000 أضحية خارج الدولة خلال أيام عيد الأضحى بالتنسيق والتعاون مع سفارات الدولة ومكاتب الجمعية في تلك البلدان، مع استقبال لحوم الأضاحي العينية من المتبرعين، موضحاً أن عدد المستفيدين من كافة مشاريع الحملة تبلغ 177 ألف مستفيد داخل وخارج الدولة.

وأكد أنه تم التنسيق مع عدد من الموردين على توفير الأضاحي، مضيفاً أنه من المقرر أن تتضمن الحملة مبادرات خيرية وإنسانية عدة بتكلفة 2.1 مليون درهم لإدخال البهجة إلى نفوس الفئات المستحقة.

وأوضح، أن كافة وسائل التبرع الإلكترونية متاحة أمام الجمهور لوضع تبرعاتهم، وذلك من خلال التبرع عبر الرابط الذكي أو الموقع الإلكتروني، وكذلك الحسابات البنكية وبطاقة الائتمان، أو عبر محصلي الكوبونات المتواجدين في المجمعات التجارية والمساجد، وكذلك الاتصال بالخط الساخن 80014.