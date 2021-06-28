شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: تطوير 37 مستشفى ضمن مبادرة التأمين الصحى الشامل فى 8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة البدء لتطبيق أكبر مشروع صحي قومى "التأمين الصحي الشامل"، من محافظة بورسعيد يوليو 2019، حيث تتكفل الدولة فيه بعلاج غير القادرين، عبر حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية، بل تتيح للمنتفع حرية اختيار مقدمى الخدمة الصحية، ليكون لكل مواطن ملف خاص لدى طبيب الأسرة مدون عليه تاريخه المرضي، ليكون مسئولا عن علاج الأسرة بالكامل، بل سيتيح هذا المشروع القومى، التعاقد مع المستشفيات الخاصة بعد حصولها على شهادة الاعتماد والجودة، بعد أن يتم وضع تسعيرة الخدمات الصحية التي ستقوم بشرائها من القطاع الخاص، ولهذا يعد نقلة نوعية للمنظومة الصحية في مصر.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن مُبادرة التَّأْمِين الصِحِي الشَّامِل، وَاَلَّتِي تُطبَّق مَرحَلَتُها الْأُولَى فِي 8 مُحافظات بدءًا بمُحافظة بُورْسَعِيد، وَعَلى أَنَّ تُعمَّم تِباعًا فِي بَاقِي مُحافظات الجُمْهُورِيَّة، وتهدف خِطَّة 2021/2020 اسْتِكْمَال تَطوير 37 مُستشفى فِي الـمُحافظات الـ 8 ، مَع تَطوير 30 وِحْدَة رعايّة أوليّة فِي خَمْس مُحافظات مِنْهَا.

وفي إطار تعزيز دور الـمُستشفيات الجامعيّة في الرعاية الصحيّة، أوضح التقرير أن الخِطَّة تَتَضمَّن عديدٍ من الـمُبادرات، منها:(زيادة مُعدّلات التغطيّة بالـمُستشفيات الجامعيّة على مُستوى الـمُحافظات، بزيادة عددها ليصل إلى 122 مُستشفى، وبِنسبَة نمو 6٪- البدء في مَيّكنة 115 مُستشفى جامعي، وإنشاء سِجِل صحي إليكتروني لكافة الـمُتردّدين

وأشارت التقرير إلى أنه تم رَصد استثمارات حُكُوميّة لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه بِنِسبَة نمو 205٪، وذلك انطلاقًا من حِرص الدَولة على النهوض بصِحّة الـمُواطنين، وَبِمَا يُحقّق التغطيّة الشَّامِلَة لِكَافَّة الـمُواطنين، مَع اِسْتِهْداف ضَمَان جَودة الْخِدْمَات الـمُقدّمة، وَتَحْسِين كَفَاءَة إدَارَة مَوَارِد قِطاع الصِحّة، وتَتَضمّن خِطَّة عَام 21/2022

وقد حقق المشروع القومى، ناجحا كبيرا فى بورسعيد نظرا لقدرته على توفير التغطية الصحية الشاملة المتكاملة لأهالى المحافظة دون الحاجة إلى السفر للداخل أو الخارج، وكذلك الحصول على أفضل الخدمات الصحية وفقًا لأحدث المعايير العالمية بكل سهولة ويسر، لتؤكد مصر لشعبها وللعالم أجمع، أنها فى طريقها لبناء نظام صحى جديد في وقت تنهار فيه أعتى المنظومات الصحية في دول عظمى، فتحيا مصر بشعبها وقياداتها السياسية..