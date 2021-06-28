الهيئة السعودية للمقاولين تنظم مؤتمرا عن تحديات قطاع المقاولات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المقاولين تنظم اليوم مؤتمرا عن بعد حول تحديات قطاع المقاولات، حيث يتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات أثناء الأزمات ومقترحات التعامل معها.

وبحسب بيان للهيئة السعودية للمقاولين يشارك في جلسات اليوم الأول مجموعة من المتحدثين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركة الوطنية للإسكان.

وسيبدأ المؤتمر أولى جلسات النقاش في الـ10 صباحا بجلسة النقاش الرئيسة بعنوان (عقود المقاولات وآلية فض النزاعات).