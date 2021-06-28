شكرا لقرائتكم خبر الهيئة السعودية للمقاولين تنظم مؤتمرا عن تحديات قطاع المقاولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب بيان للهيئة السعودية للمقاولين يشارك في جلسات اليوم الأول مجموعة من المتحدثين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركة الوطنية للإسكان.
وسيبدأ المؤتمر أولى جلسات النقاش في الـ10 صباحا بجلسة النقاش الرئيسة بعنوان (عقود المقاولات وآلية فض النزاعات).
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