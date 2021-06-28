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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مخطط سكني اعتمدته أمانة منطقة المدينة المنورة ضمن حي الملك فهد، وذلك لترسيخ البيئة العمرانية المحلية بواجهة عصرية مميزة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وأوضحت الأمانة أن المخطط الجديد يحتوي على مسجد ومدرسة و193 قطعة سكنية بمساحة إجمالي 136859.08 م2 (13.69 هكتارا)، وذلك لتوفير 475 وحدة سكنية منها 358 شقة سكنية موزعة على 53 عمارة، بالإضافة إلى 117 فيلا سكنية.

وأكدت الأمانة أن إحياء البيئة العمرانية بالمدينة أحد أهم الأولويات التي تحققها باعتماد مخططات عمرانية جديدة تحمل الطابع المحلي، وكان آخرها اعتماد منطقة سكنية ضمن مخطط الملك فهد توفر أكثر من 450 وحدة سكنية.

وأشارت إلى أن المخطط يراعي في تصميمه الوحدات السكنية بنوعيها الفيلات والعمائر السكنية ذات الطابع العمراني المحلي للمدينة المنورة، مع تدعيمها بواجهة عصرية مميزة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، والذي يعد أحد التجارب التصميمية المميزة لإظهار البيئة العمرانية للمدينة المنورة بشكل عصري يتواءم مع المفردات التقنية الحديثة.