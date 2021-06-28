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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزراء التجارة بدول مجلس التعاون حضروا أمس اجتماع لجنة التعاون التجاري الستين، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد الزياني، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، الهادفة إلى تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترضها، ودعم ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، والتوصيات التي تهم قطاع التجارة بدول المجلس.

وأكد الاجتماع أهمية الدفع بمسار مفاوضات التجارة الحرة، وتعزيز مكانة الاقتصاد الخليجي والعلاقات التجارية مع الدول، والتكتلات الإقليمية.