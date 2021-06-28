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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدينة سدير للطاقة الشمسية.. فرص بعشرات الملايين، عنوان ورشة عمل تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المجمعة الأربعاء المقبل، بمقر الغرفة. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس طارق الحيدري، أن مشروع مدينة سدير للطاقة الشمسية الواقع جنوب المحافظة على مساحة 36 كلم2 هو أحد المشروعات الصناعية الكبيرة، ويعمل بتقنية الخلايا الشمسية مع تتبع أحادي المحور، مؤكدا أن المشروع يمثل فرصة استثمارية حقيقية للراغبين.



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