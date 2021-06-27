شكرا لقرائتكم خبر رسائل نصية لإشعار عملاء المياه بقراءات عداداتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الشركة أن هذه الرسائل، التي ستنطلق بدءا من الشهر المقبل، تعد إحدى مزايا خدمات منظومة العدادات الذكية، مؤكدة أن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر من منظم المياه، يلزم مقدم الخدمة بتسجيل الاستهلاك وفقا لدورة قراءة العداد، بما لا يتجاوز استهلاك 30 يوما على أن يكون تاريخ بدء استحقاق سداد الفواتير يوم 28 من كل شهر ميلادي يلي تاريخ إصدار الفاتورة.
وحول إصدار فاتورتين للعملاء خلال مدة قصيرة، قالت الشركة «إن هذا الأمر سيحصل مرة واحدة فقط»، مؤكدة على أن العميل حين تصدر له الفاتورة الثانية لن يكون مطالبا بالسداد قبل يوم 28 من الشهر، لكن الفاتورة ستكون متاحة للسداد من تاريخ وصول رسالة إصدارها للعميل، ويستطيع سدادها قبل يوم 28 إن أراد.
وبينت الشركة أن جميع العملاء في المملكة سيتسلمون فواتير استهلاك الشهر الحالي في الموعد المعتاد 28 من يونيو الحالي، مؤكدة أن دورة الفوترة الجديدة لن تؤثر على حساب استهلاك العميل، إذ سيتمتع بحقه الكامل في حساب شرائح الاستهلاك، بغض النظر عن فترة الاستهلاك، مفيدة بأن الإشعارات ستساعد العملاء على متابعة استهلاكهم بشكل أفضل.
فواتير المياه برسائل نصية
- إشعار العملاء بقراءات عداداتهم برسائل نصية بعد أخذها مباشرة
- إصدار الفواتير خلال 3 أيام من القراءة
- استحقاق سداد الفواتير يوم 28 من كل شهر ميلادي
- الرسائل ستنطلق بدءا من الشهر المقبل
- مقدم الخدمة ملزم بتسجيل الاستهلاك بما لا يتجاوز 30 يوما
إصدار فاتورتين خلال مدة قصيرة
- سيحصل مرة واحدة فقط
- العميل غير مطالب بالسداد قبل يوم 28 من الشهر
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