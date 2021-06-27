شكرا لقرائتكم خبر عن «بلومبيرج»: دبي مركز عالمي لإقامة الأحداث والمؤتمرات العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «بلومبيرج» إن دبي تتقدم بسرعة نحو افتتاح أبوابها لاستضافة الأحداث ومؤتمرات الأعمال، على خلفية تراجع قيود السفر وامتلاكها أكثر المطارات اتصالاً في العالم. كما أن دولة الإمارات تقود واحداً من أسرع برامج التطعيم عالمياً.

ونظراً لأن قيود السفر تعيد الوصول إلى مراكز رئيسية، بما في ذلك لندن وسنغافورة، أصبحت دبي الرائدة في قطاع إقامة الأحداث العالمية الذي تزيد قيمته على تريليون دولار. وتخطط الإمارة لاستضافة أحد أكبر مؤتمرات الغاز، وقمة للمستثمرين الأفارقة هذا العام، بينما من المقرر أن يجتمع كبار لاعبي الكريكيت في الإمارات للمشاركة في بطولة شعبية، ولاحقاً في كأس العالم للكريكيت.

وقال هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، إن المؤتمرات والفعاليات شكلت 3% من اقتصاد دبي البالغ 112 مليار دولار في عام 2019، مشيراً إلى أن العودة إلى الحياة الطبيعية ستدعم قطاع الترفيه الذي قوّضه فيروس «كوفيد-19».

كما تستهدف دبي استقطاب 25 مليون زائر إلى معرض «أكسبو 2020»، بما في ذلك وفود من جميع دول العالم تقريباً. ومن المتوقع أن يحقق المعرض، المقرر انطلاقه في أكتوبر، إيرادات بمليارات الدولارات.

وأوضح المري إن قطاع المؤتمرات والفعاليات جزء صغير، ولكنه عنصر مهم من اقتصاد دبي، وله تأثير مضاعف، ولا توجد أماكن كثيرة في العالم بهذا التركيز الكبير على الأحداث التجارية الدولية.