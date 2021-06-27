شكرا لقرائتكم خبر عن «أمريكية دبي» تنضم إلى حاضنات «محمد بن راشد للمتوسطة والصغيرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تفعيلاً لاستراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة، وفي إطار جهود تجسيد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحقيق أهداف البند السادس من وثيقة الخمسين بتحويل الجامعات الوطنية والخاصة إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة تشجع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال تطلق مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي – حاضنة الأعمال التابعة للجامعة ضمن اعتماد مسرعات وحاضنات الأعمال التابع للمؤسسة، وبذلك تضاف الجامعة إلى قائمة حاضنات الأعمال المعتمدة لدى المؤسسة.

وتعد مبادرة اعتماد حاضنات الأعمال في الجامعات بيئة محفزة لهؤلاء الطلبة لتوفير الدعم اللازم لهم لممارسة نشاطهم الإبداعي وتحويله إلى مشاريع ناشئة رائدة، في ظل بيئات تعليمية حاضنة للابتكار وقادرة على تخريج كفاءات متخصصة تساهم في تطوير القطاعات الحيوية وإدارة المشاريع والصناعات الوطنية الكبرى.

الاستثمار في الشباب

وبهذه المناسبة، قال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي للمؤسسة: إن استراتيجية اعتماد حاضنات الأعمال في الجامعات تعزز توجه الشباب نحو ريادة الأعمال وتدعم قدراتهم على ابتكار مشاريع ريادية في مختلف القطاعات.

وأكد الجناحي أن وجود حاضنات الأعمال في الجامعات يساعد على خلق جيل جيد واعٍ لديه من الآليات والأدوات لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة بالدولة ودعم الاقتصاد المستقبلي في دبي، منوهاً بأهمية مثل تلك المبادرات في بناء وتأسيس قادة الأعمال في المستقبل، من خلال بناء الكفاءات المهنية المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية المتنوعة، ودعم المتميزين من الشباب ورواد الأعمال.

تعزيز ريادة الأعمال

وقال الدكتور ديفيد.أ. شميدت، رئيس الجامعة الأمريكية في دبي، سعدنا اليوم بحصولنا على اعتماد مسرعات وحاضنات الأعمال وانضمامنا لشبكة دبي لحاضنات الأعمال تحت مظلة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونؤكد التزامنا بمواصلة دعم مسيرة تطوير قطاع التعليم وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال لدى طلبتنا، كما نسعى دائماً إلى تطوير برامجنا التعليمية ومواكبة احتياجات الطلبة من خلال دعم الأفكار الريادية والمبتكرة باحتضان هذه المشاريع وتوفير البيئة الملائمة لها لضمان بناء جيل جديد من الخريجين المبدعين والمؤهلين معرفياً وابتكارياً لصنع واستشراف المستقبل، وتخريج رواد أعمال وسفراء معرفة عوضاً عن باحثين عن عمل.