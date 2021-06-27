شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلك في الدولة تسجل تضخماً ثالثاً في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة لشهر إبريل/ نيسان 2021، وسجل تضخماً عند 0.44% على أساس شهري، مقارنة مع الشهرالذي قبله، في حين تراجع بنسبة -0.54% على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي 2020، بحسب بيانات حديثة صادرة عن «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».

وهذا هو الشهر الثالث الذي تسجل فيه أرقام المستهلكين في الإمارات تضخماً لها منذ مطلع العام الجاري 2021، حيث كان قد ارتفع على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.15%، ثم في مارس/ آذار بنسبة 0.06%، وفي إبريل/ نيسان عند 0.44%، بينما تراجع لشهر فبراير/ شباط بنسبة -0.41%.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على نطاق شهري في إبريل الماضي نتيجة ارتفاع أسعار 4 مجموعات إنفاق رئيسية هي: الترويح والثقافة بنسبة 6.98%، خدمات النقل 2.32%، التجهيزات والمعدات المنزلية 0.24%، أسعار التبغ بنسبة 0.02%.

وتراجعت أسعار 7 مجمعات إنفاق رئيسية هي: السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.16%، الأغذية والمشروبات 0.26%، الملابس والأحذية 0.02%، الاتصالات 0.23%، التعليم 0.01%، المطاعم والفنادق 0.02%، السلع والخدمات المتنوعة 0.25%، فيما لم تتغير أسعار خدمات الصحة واستقرت على ذات مستوياتها الشهرية.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في إبريل الفائت 106.80 نقطة مقارنة مع شهر مارس/ آذار 2021 والتي بلغ فيها 105.75 نقطة.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في كافة إمارات الدولة لشهر إبريل على نطاق شهري، وجاء في أبوظبي عند 0.53%، دبي 0.17%، الشارقة 0.56%، عجمان 0.57%، أم القيوين 0.29%، رأس الخيمة 0.63%، الفجيرة 0.71%.