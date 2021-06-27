شكرا لقرائتكم خبر عن «ريرا» تمنع الوسطاء من الترويج والتسويق للعقارات الخارجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

أصدرت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)؛ الذراع التنظيمية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، التعميم رقم 1 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم عمل مكاتب الوساطة ومكاتب التمثيل بخصوص التسويق والترويج للعقارات التي مقرها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحصرت مؤسسة التنظيم العقاري، دور التسويق والترويج للعقارات التي مقرها خارج دولة الإمارات في المكاتب التي لديها نشاط (مكتب تمثيل عقاري)، بشرط أن تكون مالكة لهذه العقارات، واستثنت مكاتب الوساطة ليقتصر دورها على العقارات المسجلة في إمارة دبي.

وقالت: «التنظيم العقاري» في التعميم: «من منطلق تنظيم عمليات التسويق والترويج للعقارات التي مقرها خارج الدولة، وحماية لحقوق المشترين والمستثمرين، نفيدكم علماً بأن مكاتب الوساطة العقارية يقتصر نشاطها في التسويق والترويج والوساطة في بيع العقارات المسجلة في إمارة دبي، وهذا النشاط لا يخول الوسيط القيام بعملية التسويق أو الترويج للعقارات من خارج الدولة».

وأضافت «ريرا»: «يقتصر الترويج والتسويق لأي عقار موجود خارج الدولة على المكاتب التي لديها نشاط (مكتب تمثيل عقاري)، بحيث تكون هي نفسها مالكة للعقارات التي ترغب في التسويق والترويج لها في الإمارة، مع مراعاة أن نشاط مكتب التمثيل ينحصر دوره في التسويق والترويج وإعطاء البيانات للراغبين في شراء هذه العقارات فقط، بعد الحصول على التصاريح من المؤسسة، ولا يخولها النشاط عقد اتفاقيات البيع أو استلام أية مبالغ من قيمة العقار، مع ضرورة إعلام المشتري بضرورة معاينة العقار والتأكد من الإجراءات القانونية في البلد المعني لاستكمال إجراءات الشراء».

وأكدت المؤسسة أن على جميع الوسطاء العقاريين الالتزام بهذا التعميم.