المبيدات الحشرية وأضرارها على البيئة

عندما تغترف بيديك ملء مجرفة من التربة السليمة، فالأرجح أنك ستحمل حينئذ عدداً من الكائنات الحية يفوق عدد البشر على كوكب الأرض.

وفي صورةٍ أشبه بقاطني مدينة تحت الأرض لا يعرف النوم إليها سبيلًا، تنخرط عشرات الآلاف من الأنواع التي تسكن جوف الأرض من اللافقاريات والديدان الأسطوانية والبكتيريا والفطريات في ترشيح مياهنا، وإعادة تدوير العناصر الغذائية والإسهام في ضبط درجة حرارة الأرض، غير أنه يوجد خليط سام من المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب، ومبيدات الفطريات أسفل الحقول المغطاة بصفوف متلاحمة من الذرة وفول الصويا والقمح، وغيرها من المحاصيل التي تُزرع منفردة في مساحة واسعة من الأرض، وهذا الخليط يُسبِّب دماراً وفق تحليل نُشر حديثاً في دورية «فرونتيرز إن إنفيرونمنتال ساينس».

وهذه الدراسة يُفترَض أن تدفع باتجاه إحداث تغييرات فورية وجوهرية في كيفية تقييم الهيئات الرقابية للمخاطر التي يُشكِّلها قرابة 850 مكوناً من مكونات المبيدات الحشرية المصرح باستخدامها في الولايات المتحدة.

وفحصنا نحو 400 دراسة منشورة شملت ما يزيد على 2800 تجربة حول تأثير المبيدات الحشرية في الكائنات الحية في التربة.وتبيَّـن في نحو 70% من تلك التجارب، أن المبيدات الحشرية تُلحق أضراراً بالكائنات الحية التي تؤدي دوراً حاسماً في الحفاظ على سلامة التربة، وهي أضرار لا تؤخذ مطلقاً بعين الاعتبار في مراجعات السلامة التي تُجريها وكالة حماية البيئة الأمريكية.

ويُعد التوسع المستمر في الزراعة ذات الاستخدام الكثيف للمبيدات الحشرية، والتلوث، عاملين رئيسين يدفعان باتجاه الانخفاض الحاد الذي تشهده كثير من كائنات التربة، مثل الخنافس ونحل التعشيش الأرضي، وقد صُنِّفا على أنهما السبب الأبرز وراء فقدان تنوع التربة البيولوجي في العقد الماضي.

وتُقر وكالة حماية البيئة الأمريكية بأن نسبة تتراوح بين 50% و100% من المبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة يكون مآلها إلى التربة، غير أن الوكالة لا تزال تستخدم نوعاً واحداً من الأنواع الحية في إجراء التجارب، وهو نحل العسل الأوروبي، الذي يقضي حياته كاملة فوق الأرض في صناديق صناعية، بهدف تقييم المخاطر التي تواجهها كل الكائنات الحية الموجودة في التربة.

غير أن شركات المبيدات الحشرية تعلم أن مثل تلك الممارسات تصاحبها زيادة في استخدام المبيدات، فعندما لا تُحرَث الحقول، تُستخدم المبيدات في أغلب الأحيان للتخلص من الأعشاب الضارة.

ولم يَعُد من الممكن تجاهل الكُلفة البيئية طويلة المدى المترتبة على هذا الفشل. فالتربة هي أحد أكثر النظُم الإيكولوجية تعقيداً وتنوعاً من الناحية البيولوجية على كوكب الأرض؛ إذ تحوي قرابة ربع التنوّع المتوافر على الكوكب؛ لذا ينبغي أن تحظى حمايتها بالأولوية.

ناثان دونلي - «سيانتفيك أمريكان»