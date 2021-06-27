شكرا لقرائتكم خبر عن 1.1 تريليون درهم القيمة السوقية لأسهم أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حققت الأسهم المحلية مكاسب جيدة في مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بشهية الشراء على العديد من الأسهم، لاسيما في العقار والبنوك والاستثمار، ليقفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.99% ومؤشر دبي 0.47%.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 1.1 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخه، عقب إدراج شركة «ألفا ظبي» التابعة لشركة «العالمية القابضة»، فيما يعد هذا الإدراج الأكبر في السوق بعد شركة أدنوك للتوزيع في عام 2017.

وبدء السوق التداول على «ألفا ظبي» على سعر 20 درهماً بقيمة سوقية للشركة وصلت إلى 200 مليار درهم، علماً بأن قيمة التداولات بلغت على السهم في أول يوم من إدراجه 227.8 مليون درهم، ليصل سعره عند الإغلاق إلى 15 درهماً. وعلى إثر هذا الإدراج قفز سهم «العالمية القابضة» بالحد الأعلى 15% عند مستوى 110.8 درهم، وهو أعلى سعر له على الإطلاق، بينما استقطب سيولة تجاوزت نصف مليار درهم.

وفي سوق دبي، ارتفعت العديد من الأسهم، منها «إعمار العقارية» الذي تصدر التداولات بقيمة 53 مليون درهم، مرتفعاً 1.18% إلى مستوى 4.28 درهم، كما ارتفع «جي إف إتش» 3.85% إلى 0.781 درهم، من خلال سيولة بقيمة 39 مليون درهم. وارتفع «دبي الإسلامي» 0.2% إلى 4.88 درهم، و«إعمار مولز» 1.44% عند مستوى 2.1 درهم.

وشراء هذا الأداء مدعوماً بشراء الأجانب (غير العرب) بصافي استثمار بلغ 78.5 مليون درهم محصلة شراء (60.8 مليون درهم في أبوظبي، و17.7 مليون في دبي). وبلغت سيولة الأسواق 1.79 مليار درهم، منها 1.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و174.02 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 365.3 مليون سهم توزعت بواقع 226.06 مليون سهم في أبوظبي، و139.27 مليون سهم في دبي.

سوق أبوظبي

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 6706.65 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم الاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة والخدمات.

وصعد قطاع الاستثمار 13.98% مع صعود «العالمية القابضة» 15%، و«إشراق» 4.96%، مقابل نزول «الواحة كابيتال» 0.71%.

وزاد قطاع العقار 1% مستمداً الدعم من صعود «الدار» 1.05%، فيما استقر «رأس الخيمة العقارية» عند مستواه السابق. وزاد قطاع الاتصالات 0.09%، بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وصعد قطاع الطاقة 1.08% بفعل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.42%، و«دانة غاز» 1.22%، مقابل نزول «طاقة» 0.72%.

وعلى العكس، انخفض قطاع البنوك 0.15%، بعد انخفاض «أبوظبي الأول» 0.37%، أمام ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.75%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.73%.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 2870 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات العقار والاستثمار والبنوك والخدمات والنقل والسلع. وصعد قطاع العقار 0.95% نتيجة صعود «إعمار العقارية» 1.18%، و«إعمار مولز» 1.4%، و«ديار» 1.36%، فيما استقر «إعمار للتطوير» و«الاتحاد العقارية» و«داماك». وارتفع قطاع البنوك 0.1% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.2%، واستقرار «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير. وزاد قطاع الاستثمار 1.3% بفعل صعود «دبي للاستثمار» 1.17%، و«دبي المالي» 1.7%، و«شعاع كابيتال» 1.47%.

وارتفع قطاع النقل 0.08% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 0.74%، و«الخليج للملاحة» 1.6% على الرغم من نزول «أرامكس» 0.5%.

توجه السيولة

وتصدر التداولات في سوق أبوظبي «العالمية القابضة»، تلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 339.1 مليون درهم ليغلق عند 16.2 درهم، ثم «الدار العقارية» باستحواذه على 297 مليون درهم وأقفل عند 3.85 درهم.

وفي سوق دبي تزعم التداولات «إعمار العقارية» باستحواذه على 53 مليون درهم، ليغلق عند 4.28 درهم، تلاه «جي إف إتش» الذي اجتذب 39.07 مليون درهم وأقفل عند 0.781 درهم، ثم «السلام البحرين» بسيولة قدرها 19.27 مليون درهم، وارتفع 4.59% إلى 0.705 درهم.

وسجل «العالمية القابضة» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 15%، إلى مستوى 110.8 درهم، فيما نزل «فودكو» 9.47% إلى مستوى 1.72 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق دبي «السلام البحرين» بنسبة ارتفاع 4.59% إلى مستوى 0.705 درهم، فيما تصدر التراجعات «آن ديجيتال سيرفسس» بنسبة 0.58% ليغلق عند 0.17 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 63.11 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.28 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و60.8 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 63.11 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 2.07 مليون درهم محصلة بيع العرب، و61.037 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 21.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و17.68 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 21.5 مليون درهم محصلة بيع، منها 3.8 مليون درهم محصلة بيع العرب، و17.67 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 41.6 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 44.5 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 44.5 مليون درهم محصلة شراء، في حين اتجهوا نحو التسييل بسوق دبي بقيمة 41.6 مليون درهم محصلة بيع.