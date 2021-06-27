شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات أممية من تدهور الوضع الإنساني في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن قلقه بشأن الوضع الإنساني، الذي وصفه ب«الخطير والمتدهور» في ليبيا، فيما أعلن حراك «غضب فزان»، أنّه سيغلق كل الحقول النفطية في منطقة الجنوب الليبي، في حال عدم استجابة السلطة التنفيذية لمطالبه السياسية والاقتصادية والحصول على احتياجات المنطقة المعيشية والخدمية، في حين دشنت المفوضية العليا للانتخابات عملية تركيب اللوحات الخاصة بأرقام مراكز الانتخاب على واجهات المدارس التي تم تخصيصها لإجراء عملية الاقتراع بها، وذلك استعداداً لفتح سجل الناخبين خلال الأيام القادمة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في تغريدة عبر «تويتر»، إن الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في ليبيا بلغ عددهم نحو 1.3 مليون شخص، بزيادة قدرها 400 ألف منذ العام الماضي. ودعا البلدان إلى دعم الخطة الأممية للاستجابة الإنسانية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً في البلد الإفريقي.

من جهة أخرى، أعلن حراك «غضب فزان»، أنّه سيغلق كل الحقول النفطية في منطقة الجنوب الليبي، في حال عدم استجابة السلطات لمطالبه السياسية والاقتصادية والحصول على احتياجات المنطقة المعيشية والخدمية.

وقال عضو الحراك، بشير الشيخ، ل«العربية.نت»، إنه تم توقيف العمل في حقل رون النفطي الجديد، الذي لا يزال في طور الإنشاء، وسيعلن لليبيين وللعالم في أي لحظة عن إغلاق حقلي الشرارة والفيل، في حال مواصلة السلطة تجاهلها وتهميشها لمطالب وحقوق الجنوب، وإقصائها لإقليم فزان.

ويطالب الحراك بدعم الجهات الأمنية للاستقرار، وسحب كافة القوات الأجنبية، وفتح فرع لمؤسسة النفط بالإقليم وتنفيذ ما اتفق عليه بخصوص المناصب السيادية، وإنشاء صندوق لإعمار فزان.

تدشين لوحات مراكز الانتخاب

إلى ذلك، دشنت المفوضية العليا للانتخابات، ، عملية تركيب اللوحات الخاصة بأرقام مراكز الانتخاب على واجهات المدارس التي تم تخصيصها لإجراء عملية الاقتراع بها، وذلك استعداداً لفتح سجل الناخبين خلال الأيام القادمة.أنقذت قوات حرس السواحل الليبية 201 مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة من الموت غرقاً في عرض البحر المتوسط.

تداخل الاختصاصات

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بسحب قرارات أصدرها بشأن تبعية مكتب استرداد الأموال الليبية والأصول في الخارج الذي كانت تحوم حوله شبهات فساد، لرئاسة الوزراء.

وردّ المنفي على قرارات الدبيبة برسالة عاجلة، طالبه فيها بسحب قراراته؛ وذلك لعيب عدم الاختصاص، على اعتبار أن قرار الإنشاء صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وذلك يعني أن تكون تبعية المكتب للمجلس الرئاسي وليس لمجلس الوزراء.(وكالات)