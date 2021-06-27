شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان مهدد بانفجار اجتماعي عقب احتجاجات تحذيرية على الغلاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

أصيب قرابة عشرين شخصاً، بين محتجين وعسكريين، بجروح في لبنان، خلال تظاهرات ليلية في مدينة طرابلس، وفق ما ذكر الجيش اللبناني ومنظمة إغاثية، أمس الأحد، عقب استمرار تدهور الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء، ما دفع بالمحتجين إلى مواصلة النزول إلى الشوارع وقطع الطرقات في مناطق عدة، والى إقفال الأسواق.

ورغم عودة الهدوء نسبياً، هناك ترقب لاشتداد أزمة البنزين والمحروقات عموماً، والارتفاع الجنوني للأسعار، الأمر الذي بات يهدد بانفجار اجتماعي شامل، في وقت نددت وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة ​تصريف الأعمال​، ​زينة عكر، بتهريب المخدرات إلى السعودية، مؤكدة أن التنسيق بين الأجهزة اللبنانية والسعودية سيحد من جريمة التهريب.

وكانت الاحتجاجات تجددت شمالاً وجنوباً في لبنان، بعد التظاهرات، ليل أمس الأول السبت، فيهما، وفي العاصمة بيروت، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية واستمرار تدهور الليرة اللبنانية. وأفادت غرفة العمليات في جهاز الطوارئ والإغاثة، وهي منظمة صحية محلية في طرابلس، أمس الأحد، بأنها أسعفت مساء السبت 18 شخصاً من مدنيين وعسكريين، نقل أربعة منهم إلى مستشفيات المدينة.

انهيار غير مسبوق للعملة

من جانبها، أفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أن تسعة عسكريين أصيبوا في طرابلس «بعدما أقدم شبان يستقلون دراجات نارية على رمي قنابل صوتية» باتجاههم. كما تحدّث بيان الجيش عن تعرّض عسكريين «للرشق بالحجارة ما أدى إلى إصابة أحدهم»، في منطقة أخرى من المدينة.

وتم تثبيت سعر الدولار عند 1507 ليرات منذ 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جعلت العملة الوطنية تنهار في السوق الموازية غير الرسمية.

وأشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن سعر الدولار قد وصل إلى 18 ألف ليرة. وازدادت مؤخراً حدة الأزمة، إذ بات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت.

سرقة أموال الشعب

من جهة أخرى، سأل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، في عِظته، أمس الأحد: «غريب أمرُ هذه الجماعة السياسية التي تحلّل لنفسها مدّ اليد إلى أموال الشعب، وتُحرّم على نفسها تأليف ​حكومة​ للشعب.

هل صار كل شيء ممكناً ما عدا تأليف حكومة؟ ألّفوا، أيها المسؤولون، حكومة ودَعوا أموال الناس للناس».

تنسيق لبناني سعودي

إلى ذلك، أعربت وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة ​تصريف الأعمال​، ​زينة عكر​، في بيان، عن «استنكارها الشديد لما يقوم به بعض المجرمين من عمليات لتهريب مواد مخدرة إلى ​المملكة العربية السعودية​ من ​لبنان​، وآخرها محاولة تهريب نحو 14 مليون قرص مخدر من ​الكبتاجون​ مخفية داخل شحنة ألواح حديدية»، مشيرة إلى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسعودية سيحد من جريمة التهريب.

من جهته، أشاد وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ​محمد فهمي​ ب«التنسيق بين ​قوى الأمن الداخلي​ اللبنانية و​القوى الأمنية​ ​السعودية​، الذي أدى في جهد مشترك إلى ضبط ​عملية تهريب​ مخدر«​كبتاجون​» قُدرت كميته ب14 مليوناً و400 ألف حبة في ميناء جدة، والقادمة من ​مرفأ اللاذقية​ عبر ​مرفأ بيروت​، بشهادة منشأ يونانية مزورة».