شكرا لقرائتكم خبر عن معرض مدريد يستعرض تجربة سلطان المسرحية في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت هيئة الشارقة للكتاب أفق التعاون والعمل المشترك مع «البيت العربي» في مدريد، وناقشت آليات تفعيل بنود الاتفاقية التي وقعها الطرفان في العام 2019، وتستهدف تنظيم فعاليات ثقافيّة وفنيّة مشتركة في مقري «البيت» في مدريد وقرطبة، تقدم المشهد الثقافي الإماراتي والعربي إلى نظيره الإسباني، ومشاركة البيت العربي في فعاليات الدورة الأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تحل فيه إسبانيا ضيف شرف على المعرض.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الإسبانية مدريد في مقر البيت، ترأسه أحمد بن ركاض العامري، رئيس الهيئة، وبيدرو مارتينيز أفيال مدير البيت، بحضور عدد من الإداريين والمسؤولين من الجانبين.

اتفق الطرفان على تنظيم سلسلة جلسات وندوات معرفية وأدبية، خلال مشاركة الشارقة في معرض مدريد الدولي للكتاب في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تتضمن استعراضاً لتجربة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المسرحية من خلال مؤلفاته المسرحية المترجمة إلى الإسبانية، إلى جانب ندوات تتناول أحدث الدراسات والبحوث في جماليات الخط العربي، وغيرها من الموضوعات التي تضيء على جوانب متنوعة من الحراك الإبداعي والمعرفي العربي.

أحمد العامري يترأس وفد «الشارقة للكتاب» في الاجتماع

وقال أحمد بن ركاض العامري: «إن ما يبنى على أسس المعرفة والثقافة والإبداع يبقى راسخاً ومحمولاً لأجيال وأجيال، وهذا ما تؤمن به الشارقة بتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي؛ لهذا نواصل العمل على تعزيز فرص التعاون والعمل المشترك مع كبرى المؤسسات والمراكز الثقافية في العالم، مثل البيت العربي في إسبانيا الذي يعدّ أحد أبرز الحواضن المهمة لتقديم الثقافة العربية ليس لإسبانيا وحسب، وإنما لأوروبا كاملة».

وأضاف: «إن التواصل مع البيت قائم منذ سنوات، ومثمر، خاصة أننا في الهيئة نلتقي معه في عدد من الأهداف، التي يتجلى أبرزها في خدمة تاريخ وراهن الحراك الثقافي العربي، لهذا نعمل على تفعيل بنود اتفاقية وقعتها الهيئة مع البيت في العام 2019، بحضور صاحب السمو حاكم الشارقة، ونتطلع إلى مضاعفة العمل معاً، خاصة لدى مشاركة الشارقة في الفعاليات الدولية في إسبانيا، وغيرها من البلدان الأوروبية».

من جانبه أشاد مدير البيت بالجهود الكبيرة والمؤثرة لصاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز التواصل الثقافي بين مختلف دول العالم، وأكد أن جهود سموه تنعكس إيجاباً على تعميق العلاقات بين الثقافة العربية ومختلف ثقافات العالم على كافة المستويات، وتثمر نتاج عمل إبداعي وفني وبحثي مشترك وكبير لم يكن له أن يتحقق لولا فرص التواصل واللقاءات والمتابعة التي تتولاها الشارقة.

وقال: «نحن سعداء بهذه الشراكة الفعالة بين الهيئة والبيت، ونسعى لتفعيلها بشكل أكبر ومستدام لخدمة الثقافة والأدب والفنون، وتعزيز حضور الثقافة العربية بعراقتها وتقريب المجتمع الإسباني والأوروبي إلى الواقع الغني للثقافة والأدب العربي، خاصة أن الثقافة العربية لها تاريخها وحضورها الملموس في الثقافة الإسبانية».

من جانب آخر زار وفد هيئة الشارقة للكتاب، مقر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية، وكان في استقباله كل من جوزمان بالاسيوس فرنانديز، مدير العلاقات الثقافية والعلمية في الوكالة، ولويزا مورا فيلاريجو، مديرة المكتبة الإسلامية، وإيلينا جونزاليس، رئيسة قسم التعاون الثقافي والترويج.

وشهدت الزيارة لقاءات تعريفية وجولة في المكتبة الإسلامية التابعة للوكالة؛ حيث اطلع وفد الهيئة على المخطوطات والكتب التي تضمها المكتبة، وتعرّف إلى القسم الخاص في المكتبة الذي يضم إصدارات صاحب السمو حاكم الشارقة باللغة الإسبانيّة واللغات الأجنبية الأخرى، والتي كانت هيئة الشارقة للكتاب أهدتهم للمكتبة خلال مشاركتها ضيف شرف معرض مدريد للكتاب في العام 2019.

وقال جوزمان بالاسيوس فرنانديز، مدير العلاقات الثقافية والعلمية في الوكالة، خلال الزيارة: «الجهد الذي تقوده الشارقة، ملموس وله أثر كبي ر ليس على المستوى العربي وحسب، وإنما على المستوى العالمي، ونحن نتابع جهود الإمارة وسعداء بما تجنيه من ثمار، وننظر إليها كنموذج رائد في المنطقة العربية لتحقيق أهداف التنمية على قاعدة من الفعل الثقافي والاستثمار بمجتمع المعرفة».