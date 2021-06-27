شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة «دلتا» تقلق العالم.. وخبراء يرجحون العودة إلى الإغلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تهدد الطفرة الأشد عدوى من سلالات «كوفيد- 19» بإعادة فرض القيود على نطاق واسع على الرغم من حملات التلقيح الناجحة. وبات متحوّر دلتا،منتشراً في 85 بلداً على الأقل، بحسب منظمة الصحة العالمية، ما يزيد المخاوف من موجات جديدة من الوباء الذي أودى بأربعة ملايين شخص حتى الآن على الرغم من حملات التطعيم.

إغلاق سيدني

دخلت تدابير الإغلاق حيّز التنفيذ في سيدني كبرى مدن أستراليا، أمس الأحد، في مسعى لاحتواء موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا ناجمة عن نسخة دلتا المتحوّرة الأكثر عدوى .

وبعدما صدرت أوامر الجمعة بإغلاق أربعة أحياء وسط سيدني، قررت السلطات توسيع رقعة الإغلاق ليشمل أنحاء كبرى المدن الأسترالية والتي تعد خمسة ملايين نسمة لمدة أسبوعين. وتأكدت إصابة أكثر من 110 أشخاص بالفيروس هذا الأسبوع في البلد الذي سيطر على تفشي الوباء بشكل جيّد نسبيا حتى الآن.

إغلاق الفقاعة الجوية

أعلنت نيوزيلندا المجاورة تعليق «الفقاعة الجوية» التي تسمح بالسفر جواً بدون حجر مع أستراليا، وذلك لمدة ثلاثة أيام. وقال الوزير المكلف مكافحة «كوفيد- 19» في نيوزيلندا كريس هيبكينز: إن تعليق «الفقاعة الجوية» سيمنح المسؤولين وقتاً للنظر في تدابير، لجعلها أكثر أماناً، مثل فحوص قبل مغادرة الرحلات الجوية بين البلدين.

عدد قياسي في روسيا

وأمس الأحد، أعلنت موسكو وسان بطرسبرغ عدداً قياسياً من الوفيات جرّاء «كوفيد- 19» في الساعات ال24 الأخيرة.

وأعلنت روسيا، المتضررة بشدة جرّاء دلتا، 20538 إصابة جديدة الأحد، بعد يوم من تسجيلها حصيلة قياسية للإصابات منذ يناير. وارتفع معدل انتقال العدوى بنسبة 25 في المئة الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع السابق، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المسجّلة رسمياً بنسبة 33 في المئة.

تمديد العزل العام في ماليزيا

ذكرت وكالة أنباء برناما الرسمية الماليزية، أمس الأحد، نقلاً عن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، أن ماليزيا ستمدد العزل العام إلى ما بعد اليوم الاثنين للحد من انتشار «كوفيد- 19». وكان من المقرر أن تنتهي إجراءات العزل العام اليوم الاثنين، لكن برناما نقلت عن محيي الدين قوله إنه لن يتم تخفيفها حتى تنخفض الإصابات اليومية إلى أقل من أربعة آلاف حالة. وسجلت ماليزيا 5803 إصابات يوم السبت.

قيود جديدة في تايلاند

أعلنت تايلاند، أمس الأحد، فرض قيود جديدة في العاصمة وأقاليم مجاورة في محاولة للتصدي لأسوأ تفش لفيروس كورونا في البلاد. وذكرت وثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية، أن الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها لمدة 30 يوماً ابتداء من يوم الاثنين تشمل حظر تناول الطعام في المطاعم في العاصمة بانكوك وخمسة أقاليم مجاورة. وقالت الوثيقة إنه يجب إغلاق مراكز التسوق في بانكوك والأقاليم الخمسة بحلول الساعة التاسعة مساء وسيتم حظر الحفلات أو الاحتفالات أو الأنشطة التي تنطوي على تجمع أكثر من 20 شخصاً لنفس المدة.

تفاقم الوضع في إندونيسيا

سجّلت إندونيسيا عدداً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بفيروس كورونا، أمس الأحد، بلغ أكثر من 21 ألفاً في وقت باتت المستشفيات تضيق بالمرضى في جاكرتا وغيرها من بؤر «كوفيد- 19» في البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا. وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في إندونيسيا إلى أكثر من 2,1 مليون مع 57138 وفاة.

البرتغال وفرنسا

في البرتغال، تمثّل الإصابات بالمتحوّرة دلتا أكثر من 51 في المئة من الحالات الجديدة وأكثر من 70 في المئة من تلك المسجّلة في منطقة لشبونة. وقرر البلد تشديد القيود في المناطق الأكثر تضرراً حيث تم خفض ساعات العمل والقدرة الاستيعابية للمطاعم والمتاجر.

وفي فرنسا،يسبب دلتا حالياً ما بين 9 و10 في المئة من إصابات «كوفيد- 19» المسجّلة. (وكالات)