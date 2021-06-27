شكرا لقرائتكم خبر عن زكي نسيبة: الصناعات الثقافية تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، إن الاستراتيجية التنموية في الصناعات الثقافية والإبداعية تعدّ جزءاً رئيسياً من خطة الدولة لتسريع وتيرة نمو هذه الصناعات التي ستُسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة.

وذكر أن الخطط الثقافية والإبداعية العملاقة التي أطلقتها حكومة أبوظبي بتوجيه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تهدف إلى تسريع مسار الإمارة نحو تحقيق طموحها بأن تصبح مركزاً إقليمياً رائداً في إنتاج وتصدير المحتوي الثقافي والإبداعي.

وقال: «إن إعلان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن خطتها لاستثمار 6 مليارات دولار في الصناعات الثقافية والإبداعية خلال السنوات الخمس المقبلة، يجيء في هذا الإطار بهدف تحقيق عائد اقتصادي، وجعل الإمارات مركزاً ثقافياً وسياحياً عالمياً، ومنارة للعالم تعكس القيم والهوية الإماراتية».

وأكد نسيبة أن حكومة أبوظبي قد وضعت خلال السنوات الماضية استثمارات استراتيجية كبيرة لتأسيس صناعات ثقافية وإبداعية مزدهرة، بما في ذلك المشاريع الرئيسية في المنطقة الإبداعية ياس الوجهة الحاضنة للإعلام والألعاب الإلكترونية ومنطقة السعديات الثقافية؛ حيث تم افتتاح متحف اللوفر، إضافة إلى مشاريع أخرى في الإمارة تتضمن قصر الحصن وقلاع مدينة العين ومواقعها التاريخية المدرجة ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» للتراث العالمي، والقطاعات الثقافية المختلفة في النشر والترجمة والآثار والفنون التشكيلية.

وجاء الإعلان عن تخصيص استثمار إضافي بقيمة 6 مليارات دولار للقطاع خلال السنوات الخمس المقبلة، سعياً لدعم وتطوير المؤسسات الثقافية خاصة المتاحف الجديدة من ضمنها جوجنهايم أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، وغيرها من المتاحف قيد الإنشاء والتطوير. وأشار إلى أن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تجمع الصناعات الثقافية والإبداعية تحت مظلة واحدة، من خلال إضافة قطاعات جديدة مثل الأفلام والتلفزيون والألعاب الرياضية والإلكترونية، بالإضافة إلى القطاعات الحالية، كالتراث والحرف اليدوية والتصميم والنشر وفنون الأداء.

وقال: «نتكلم هنا عن المشاريع العملاقة في إمارة أبوظبي التي تكمل ما يجري حالياً في باقي إمارات الدولة من إثراء للواقع الإبداعي والفني العام الذي شهد نمواً متسارعاً خلال ال 15 سنة الماضية، نظراً لدعم الحكومة واستثمارها في المجالات الثقافية والفنية، الأمر الذي أدى إلى زخم الإنتاج الفني والثقافي». (وام)