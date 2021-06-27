شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 27-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 27-6-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.324 مليار جنيه.



إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، سبيد ميديكال، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية لاستصلاح الأراضي، المنصورة للدواجن، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، سماد مصر (ايجيفرت)، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، ريكاب للاستثمارات المالية، القاهرة للإسكان والتعمير، ليسيكو مصر، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.



البورصة تربح 2.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.324 مليار جنيه. البورصة تربح 2.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.324 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 386.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.29%، والعرب على 6.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.6 مليون جنيه، 611.1 ألف جنيه، 21.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 17.7 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 10305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 12895 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4017 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2208 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، بي انفستمنتس القابضة، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 246 سهم، 768.1 ألف سهم، مليون سهم، 21 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، ألف سهم، 50 ألف سهم، 20 مليون سهم، 20 ألف سهم، 426.5 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 50 ألف سهم، 24.1 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات 100 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، بي انفستمنتس القابضة، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 246 سهم، 768.1 ألف سهم، مليون سهم، 21 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، ألف سهم، 50 ألف سهم، 20 مليون سهم، 20 ألف سهم، 426.5 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 50 ألف سهم، 24.1 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المهندس للتأمين، النعيم القابضة للاستثمارات، 4329 سهم، 565 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، العربية للصناعات الهندسية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 70 سهم، 484 ألف سهم، 170 ألف سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية للصناعات الهندسية، مستشفى النزهة الدولي 250 ألف سهم، 28094 سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، شراء عدد 200 ألف سهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي.