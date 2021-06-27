شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 27-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 27-6-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.324 مليار جنيه.



إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، سبيد ميديكال، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية لاستصلاح الأراضي، المنصورة للدواجن، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، سماد مصر (ايجيفرت)، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، ريكاب للاستثمارات المالية، القاهرة للإسكان والتعمير، ليسيكو مصر، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية. إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، سبيد ميديكال، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية لاستصلاح الأراضي، المنصورة للدواجن، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، سماد مصر (ايجيفرت)، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لصناعة الورق-راكتا، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، ريكاب للاستثمارات المالية، القاهرة للإسكان والتعمير، ليسيكو مصر، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.



البورصة تربح 2.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.324 مليار جنيه. البورصة تربح 2.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.324 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 386.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.29%، والعرب على 6.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.6 مليون جنيه، 611.1 ألف جنيه، 21.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 17.7 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 10305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 12895 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4017 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2208 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 50.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 29.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.56%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 17.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.53%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 28.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.48%.

- الإسماعلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 27.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.33%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.87%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 4.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.75%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 0.931 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.71%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 77.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.25%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 6.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.24%.