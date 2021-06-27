شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبو ظبي تتجاوز تريليون درهم بجلسة الأحد..وهبوط "قطر" بنسبة 0.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.43% رابحًا 47.03 نقطة ليغلق عند مستوى 10966.71 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.99% رابحًا 130.61 نقطة ليغلق عند مستوى 6706.655 نقطة، وتجاوز رأس المال السوقي تريليون درهم بعد بدء التداول على شركة ألفا أبو ظبي، وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.47% رابحًا 13.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2870.69 نقطة.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.30% رابحًا 4.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1583.85 نقطة، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحًا 5.38 نقطة ليغلق عند مستوى 6465.04 نقطة، بينما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.20% خاسراً 21.54 نقطة ليغلق عند مستوى 10739.81 نقطة.



بورصة السعودية بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.43% رابحًا 47.03 نقطة ليغلق عند مستوى 10966.71 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.19% خاسرًا 43.71 نقطة ليغلق عند مستوى 23043.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 429.8 مليون سهم بقيمة 13.3 مليار ريال.

صعد 15 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.05%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.42%، ثم قطاعي الأدوية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.28%، 1.25%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.7%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.52%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والبنوك بنسبة 0.28%، 0.25%، على التوالي، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والمرافق العامة بنسبة 0.18%، 0.17%، على التوالي.

وقفز 127 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مبكو" بنسبة 9.88%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 9.81%، ثم سهم "أسمنت تبوك" بنسبة 8.23%، وتراجع 58 سهمًا على رأسها سهم "الخليجية العامة" بنسبة 2.91%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 1.83%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 1.32%، فيما تصدر سهم "أسمنت الشمالية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 496.3 مليون ريال سعودي.



بورصة أبو ظبي بورصة أبو ظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.99% رابحًا 130.61 نقطة ليغلق عند مستوى 6706.655 نقطة، وربح رأس المال السوقي 176.9 مليار درهم عند مستوى 1.112 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 226.1 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 4183 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 13.98%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.67%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.08%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.62%، ثم قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.15%، 0.14%، على التوالي.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "الشركة العالمية القابضة" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 14.93%، ثم سهم " شركة ريم للاستثمار" بنسبة 14%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 9.47%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 5.42%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 4.49%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 512.9 مليون درهم.



بورصة دبي بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.47% رابحًا 13.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2870.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 139.3 مليون سهم محققة ما قيمته 174 مليون درهم من خلال تنفيذ 1935 صفقة لعدد 29 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.30%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.95%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.32%، ثم قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.04%.

وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 4.59%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.96%، وتراجعت 6 أسهم على رأسها سهم شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة (ب) بنسبة 1.30%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 0.58%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.4 مليون ورقة بقيمة 52.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.18%.



بورصة البحرين بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.30% رابحًا 4.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1583.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.4 مليون سهم بقيمة 414.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 10.88% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.43%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.85% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 4.65%، شركة زين البحرين بنسبة 0.89%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.08%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.55% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 2.2%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.92%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين 0.16%، فيما تراجع بنك البحرين الوطني بنسبة 0.5%.





بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحًا 5.38 نقطة ليغلق عند مستوى 6465.04 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.17% رابحًا 12.22 نقطة ليغلق عند مستوى 7028.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% خاسرًا 10.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5364.36 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.10% خاسرًا 5.60 نقطة ليغلق عند مستوى 5626.86 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 359.7 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.9 ألف صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 0.66%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.76%، ثم قطاعي الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.70%، 0.69%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.01%.



بورصة قطر بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.20% خاسراً 21.54 نقطة ليغلق عند مستوى 10739.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.4 مليون سهم بقيمة 258.5 مليون ريال عبر تنفيذ 5638 صفقة، وتراجع 34 سهماً، وارتفعت 14 سهمًا، واستقر سهمين.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنسبة 3.13%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.53%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.21%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.12%.