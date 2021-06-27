شكرا لقرائتكم خبر عن دينا أبوالسعود: «زيّ القمر» يدعم النساء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أكدت الإعلامية دينا أبوالسعود أنها تنتظر عرض برنامجها الجديد «زيّ القمر»، الذي بدأت قناة «دريم» الترويج له تمهيداً لبثه خلال الفترة المقبلة.

واعتبرت في تصريحات خاصة ل«الخليج» أن البرنامج سيكون مفاجأة للجمهور الذي سيراها في نوعية برامج جديدة.

وأوضحت أن البرنامج اجتماعي يهدف إلى رفع وعي المرأة تجاه بيتها وأسرتها، لافتة إلى أنه يحاول أن يسلط الضوء على أهمية إيمان السيدات بأنفسهن من خلال استضافة مختصين في كل المجالات، للحديث عن كل ما يواجه النساء من مشاكل وقضايا شائكة، وإيجاد حلول من خلال المختص.

دينا أبوالسعود عبرت عن إيمانها بأن جمال المرأة ينبع دائماً من داخلها، وليس في شكلها الخارجي، مؤكدة أنها ستحاول من خلال البرنامج أن تعمل على زيادة ثقة بعض السيدات بأنفسهن، وحثهن على أن يكنّ أكثر فاعلية في المجتمع، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.