شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 عاماً بلقاح «فايزر بيونتك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين ضد «كورونا»؛ حيث سيجري البدء في إعطاء لقاح «فايزر بيونتك» للفئة العمرية من (12-18)؛ وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال جميع الدراسات العلمية، التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأبانت الصحة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح؛ وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة؛ حيث بدأت مؤخراً إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة، لافتةً الانتباه إلى النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.

وأضافت: إنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق «صحتي» وتطبيق «توكلنا». وأكدت الصحة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح «كورونا» تسير وفق ماهو مخطط لها؛ إذ جرى حتى الآن إعطاء (17.255.254) جرعة من لقاح «كورونا» للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من (587) مركزاً في مختلف مناطق المملكة.