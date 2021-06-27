شكرا لقرائتكم خبر عن «إف9» يحقق أعلى الإيرادات منذ بدء جائحة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس - (رويترز)

حقق فيلم فاست أند فيوريوس 9 (السرعة والغضب 9)، وهو الأحدث في هذه السلسلة التي تنتجها شركة يونيفرسال بكتشرز، أعلى الإيرادات التي يحققها فيلم سينمائي في عرضه الأول منذ بدء جائحة «كورونا».

بلغت إيرادات الفيلم 70 مليون دولار من خلال عرضه في 4179 من دور العرض السينمائي في أمريكا الشمالية، في أكبر بداية لفيلم في دور السينما الأمريكية ليس فقط منذ جائحة كوفيد-19؛ بل منذ عرض الجزء التاسع من فيلم «حرب النجوم: صعود سكايووكر» (ستاروورز: ذا رايز أوف سكايووكر) عام 2019.

فقد أعطى الفيلم، الذي يصور رجالاً عمالقة وسيارات مسرعة واختراقات للجاذبية الأرضية، زخماً كان مطلوباً بشدة لقطاع السينما الذي واجه صعوبات في الانتعاش مع عودة الجمهور للمشاهدة الجماعية. وفيلم (إف9) هو المرشح الأول الآن لتحقيق أعلى الإيرادات في زمن «كورونا».

وقبل نهاية الأسبوع الماضي، كان صاحب أعلى إيرادات افتتاح هو الجزء الثاني من فيلم «إيه كوايت بليس» (مكان هادئ) وسجلت مبيعات تذاكر عرضه الأول 43 مليون دولار.