شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى السمالية الصيفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي تراث الإمارات، الأحد، فعاليات ملتقى السمالية الصيفي عن بعد، ويستمر حتى 15 يوليو/تموز المقبل بمشاركة المراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي، والتي تقدم ورشاً يومية عبر منصته الرقمية تبث 10 صباحاً كل أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، في حين يشهد كل ثلاثاء، بث ورشتين، واحدة عند العاشرة صباحاً والثانية في 5 مساء.

وأوضح راشد خادم الرميثي، رئيس قسم شؤون المراكز في النادي مدير الملتقى، أن المراكز النسائية تقدم خلال الأسبوع الأول ورش الكورشيه، وغزل الصوف، وصناعة العطور، والتلي، وسف الخوص، والقصص الشعبي، والرسم على الزجاج، فيما ستقدم المراكز الشبابية في الأسبوع الثاني ورش الألعاب الشعبية، والصقارة، والتراث البحري، والسنع، والبيئة الزراعية، وإعداد القهوة، والهجن، والتراث البحري، والتجديف، والكاياك.

وذكر الرميثي أن الملتقى يعمل للمحافظة على تراث الإمارات وإبقائه حياً في نفوس الأجيال وتأكيد التزامهم بإرث آبائهم وأجدادهم، واستثمار أوقات فراغ الشباب والناشئة لإثراء نفوسهم بحب الوطن وتعزيز هويتهم.

وأشار إلى أن الملتقى يأتي عن بعد للعام الثاني على التوالي، لالتزام النادي بالاحترازات الصحية المتعلقة ب«كوفيد 19». وأشادت فاطمة التميمي، رئيسة قسم الأنشطة النسائية في النادي، بالإقبال الكبير على التسجيل في الملتقى من الطالبات وأولياء الأمور، وردت هذا إلى الرضا الذي حظيت به الملتقيات السابقة واستفادة المشاركات من الورش. وأكدت الحرص على تنوع الورش لتتعرف الطالبات إلى أكبر عدد من مفردات التراث.