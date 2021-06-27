شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة المصرية تباشر استعادة آثار من فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

باشر وفد من النيابة العامة في مصر إجراءات تغليف وشحن 114 قطعة أثرية تسلمتها مصر من فرنسا، قبل أيام.

وقالت النيابة في بيان إن إجراءات التغليف والشحن، تمت على مدار عدة أيام، بمقر السفارة المصرية في باريس، تمهيداً لعودة القطع الأثرية.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، قد أشرف بنفسه على استلام واستعادة هذه القطع الأثرية من السلطات الفرنسية.

وتنتمي هذه الآثار إلى الحضارة المصرية القديمة، وخرجت من مصر بطرق غير قانونية.