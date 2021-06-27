شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم مصطبة جنائزية من مصر القديمة في متحف اللوفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد 4 سنوات من الترميم، تستعيد مصطبة «أخاثيتيب»، أحد أبرز المعروضات الأثرية المصرية في متحف اللوفر، رونقها بعد إعادتها إلى حجمها الأصلي، ما يتيح للزائرين التمعن بصورة أفضل بهذا العمل الذي يروي قصة الحياة في مصر القديمة قبل 4000 سنة.

ويندرج ذلك في إطار أعمال تجديد القسم الواسع المخصص للآثار المصرية في المتحف الباريسي الشهير. ويسعى القائمون على هذا القسم إلى تحسين إبراز القطع الجديدة ضمن مجموعته والأعمال المرممة فيه.

وتشكل القاعة التالية أبرز محطات هذا المسار الجديد. فبفضل حملة أطلقت نهاية 2016 وجمعت نصف مليون يورو، أعيد تشكيل معبد يُعرف بمصطبة أخاثيتيب بالشكل الذي كان عليه في مقابر سقارة من خلال رفعها لسبعين سنتيمتراً إضافياً مقارنة مع ما كان عليه قبلاً. وجرى تفكيك المصطبة حجراً حجراً وتنظيف كل منها وترميمه وتصويره وتحويله رقمياً.

وبات يمكن حالياً، وبفضل إضاءة خاصة تضيء على كامل تفاصيل المنحوتات المتعددة الألوان، تأمّل أفواج من الرجال في حركة نشطة. ولهذا الديكور وظيفة مزدوجة؛ إذ إنه كان يبرز ثراء المتوفى كما أنه كان يتيح تقديم الأضاحي بصورة متواصلة إليه لضمان خلاصه الأبدي.

واستحوذ متحف اللوفر سنة 1903 من مقابر سقارة على هذه المصطبة لمنع تفتيتها من جانب تجار محليين؛ «إذ كان يقضى على هذا التراث لدرجة لا يمكن تصورها»، بحسب فنسان روندو.

وفي 1905، وُضعت المصطبة التي جيء بها من مصر في جناح فلور في اللوفر، قبل نقلها سنة 1932 إلى قاعة جناح سولي.

وبعد مرور قرن على الاستحواذ على المصطبة، عُثر تحت الرمال بفضل عمل صبور من البحوث والحفريات، على الموضع الدقيق، وخصوصاً المجمع الهندسي الواسع الذي كانت جزءاً منه، ما أتاح رؤية الموقع بدقة.

وسيخصص متحف اللوفر في يوليو/تموز المقبل أنشطة عن «أخاثيتيب» الثري الذي تزوج نجله من ابنة الملك آنذاك، تشمل بث مسلسل عبر الإنترنت بشأن معبده ومصيره.