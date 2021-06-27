أخبار الاقتصاد المصرى: مصر الأولى في جذب الاستثمارات الخارجية 5.9 مليار دولار

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 27-6-2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، و من أبرزها: إعلان المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة، أن اتحاد الغرف الافريقية بصدد عرض استراتيجية الاتحاد علي الشركاء الأفارقة للبدء في تنفيذها.

اتحاد الغرف: مصر تحتل المركز الأول فى جذب الاستثمارات الخارجية بـ5.9 مليار دولار

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة، أن اتحاد الغرف الأفريقية بصدد عرض استراتيجية الاتحاد علي الشركاء الأفارقة للبدء في تنفيذها، والتي ترتكز علي التكامل الصناعي والتجاري مع دول القارة لتنمية التجارة البينية الأفريقية- الإفريقية وإيجاد آليات التمويل الأفريقية والعربية لإنشاء مشروعات صناعية جديدة والبدء في شراكات متعددة الأطراف تساهم في تطوير وتنمية البنية التحتية لدول القارة وتحسين مناخ الاستثمار والصناعة.

وقال العربي، إن الاستراتيجية سيتم تنفيذها علي ثلاثة مراحل زمنية، الأولي علي المدي القصير تعتمد علي تنمية التجارة البينية وتجارة القيمة المضافة بعد أن تم الانتهاء من دراسة كافة العوائق التي تسببت في ضعف التجارة الأفريقية - الأفريقية مقارنة بتجارة القارة الخارجية.

وزيرة التجارة: الإمارات أكبر شريك تجاري لمصر بإجمالي تجارة بينية 4.1مليار دولار

التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى مصر، حيث تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض أهمية تحقيق أقصى استفادة من علاقات الأخوة التي تربط القيادة السياسية بمصر والإمارات ودفعهما لأوجه التعاون الاقتصادي المشترك الأمر الذي ساهم فى نقل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب وبصفة خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، مشيرة إلى أهمية البناء على العلاقات القوية، التي تربط البلدين حكومةً وشعباً وترجمتها لمشروعات كبرى تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين وتدعم الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء.

292 مليون جنيه تمويل جديد للمشروعات الريفية ضمن "حياة كريمة"

فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتأكيدا على الدعم الذى توجهه الدولة لهذا القطاع لدوره الهام فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل، أقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر احتفالية بهذه المناسبة بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، كما حضر الاحتفالية لفيف من قيادات الجهاز.

مصلحة الجمارك: نجحنا فى إحباط أكثر من 1000 عملية تهريب خلال مايو الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي والاقتصاد المصري والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار.

وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أنه تم إحباط 1069 عملية تهريب، خلال شهر مايو الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 195 مليونًا و525 ألف جنيه وبلغ إجمالى التعويضات و الرسوم والغرامات المستحقة 439 مليونًا و343 ألف جنيه.