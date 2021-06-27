شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. إعدام تسعة مدانين اشتركوا في مجزرة سبايكر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، (واع)، الأحد، إنه تم إعدام تسعة مدانين اشتركوا في مجزرة سبايكر.

وتفصيلاً، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، الأحد، أحكاماً بالإعدام بحق تسعة مدانين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين عام 2014. وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان: «إن المدانين اعترفوا باشتراكهم في تنفيذ جريمة سبايكر، وقتل عدد من الأبرياء في صيف عام 2014 أثناء سيطرة عصابات «داعش» الإرهابية على المحافظة».

وأضاف البيان: «إن المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005».

وارتكبت عصابات «داعش» الإرهابية في يونيو/ حزيران من عام 2014 جريمة بحق أكثر من 1700 عنصر أمني ومتدرب في قاعدة سبايكر الجوية في محافظة صلاح الدين.