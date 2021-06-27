شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: التطعيم في مواجهة «كورونا».. تعرف إلى أبرز النتائج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت المتحدثة باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات فريدة الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية حول مستجدات فيروس «كورونا»، الأحد، عن تطعيم أكثر من 71% من إجمالي سكان الدولة، ما يمثل نسبة 91.8% من الفئة المؤهلة، مؤكدة أن لقاحات «كورونا» أثبتت فاعليتها في تقليل نسب الإصابة، وليس منعها بالكامل، كما أثبتت نجاحها في تقليل نسب الدخول للمستشفيات والعناية المركزة وتقليل معدل الوفيات.

وأوضحت الحوسني، أن الإمارات الأولى عالمياً في معدل الجرعات التي تم توزيعها لكل 100 شخص، بعدما تجاوز مجموع الجرعات المقدمة 15 مليون جرعة.

وتابعت: «مؤخراً زاد الحديث عن «متحور دلتا»، وما جعله مقلقاً هو أن سرعة انتشاره كبيرة، مقارنة مع المتحورات السابقة؛ إذ تشير الدراسات العالمية إلى أن قابلية انتقال «متحور دلتا» ارتفعت بنحو 40 – 60%». وأضافت المتحدثة باسم القطاع الصحي: «بناء على نظام التقصي الجيني للسلالات في الدولة، نجد أن السلالة الأكثر شيوعاً هي سلالة «بيتا» بنسبة 39.2% تليها «دلتا» بنسبة 33.9% وأخيراً سلالة «ألفا» بنسبة 11.3%».

وأوضحت الحوسني: «كانت نسبة المصابين بفيروس «كوفيد-19» من المطعمين 16% في حين أن غير المطعمين بلغت 84%، كما لم تتجاوز نسبة المطعمين المصابين الذين تم إدخالهم إلى المستشفى أكثر من 11% في حين كانت نسبة غير المطعمين 89%». وتابعت: «هذه المعدلات أيضاً كانت واضحة في الحالات التي أُدخلت للعناية المركزة؛ حيث كانت النسبة الأعلى لغير المطعمين؛ وذلك بنسبة 92% في حين كانت نسبة المطعمين 8%».

واستطردت قائلة: «ارتفعت حالات الوفاة في الدولة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له؛ وذلك بسبب انتشار المتحورات الفيروسية، وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، إلى جانب التردد في أخذ اللقاحات، وللأسف أغلبها لأشخاص غير مطعمين؛ حيث بلغت نسبتهم 94% في حين كانت نسبة المطعمين 6%».