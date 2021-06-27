شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون خيري وتطوّعي بين «منار الإيمان» و«شكراً لعطائك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت مؤسسة منار الإيمان الخيرية مذكرة تفاهم مع فريق «شكراً لعطائك» التطوعي، بمقر المؤسسة في عجمان، لتعزيز التعاون في المجالات التطوعية والفعاليات المختلفة، وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن النواحي التنظيمية في المبادرات الخيرية والتطوعية.

وقع المذكرة ناصر الجنيبي، المدير التنفيذي للمؤسسة، وسيف الرحمن أمير، قائد ومؤسس «شكراً لعطائك».

وتنص المذكرة على التعاون بين الجانبين لتقديم مبادرات تطوعية ومجتمعية متنوعة، تجسد القيمة السامية لثقافة التطوع والعطاء وبذل الخير، بما يسهم في نشر روح التكافل المجتمعي، وتبادل المعلومات والخبرات في التنظيم والتطوع وآلية استقطاب المتطوعين وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في المجال الخيري.

وتباحث الجانبان في عملية التنظيم المشترك والتعاون في المبادرات التطوعية وخدمة المجتمع، وآلية مشاركة فريق «شكراً لعطائك» في الأحداث والفعاليات، التي تقيمها المؤسسة.