شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى الإسلامي بالشارقة يستعرض الدروس والعبر في القصص القرآني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت مساء السبت الدورة العلمية ال21، تحت شعار "أحسن القصص"، وينظمها المنتدى الإسلامي عن بُعد للمرة الأولى وتستمر لغاية 8 يوليو القادم، لاستخلاص القيم المستفادة من القصص القرآني، عن الأنبياء في القرآن، والسيرة النبوية من القرآن الكريم، وربط علم الأصول بقصص القرآن الكريم، وتمعن القصص القرآنية وارتباطها بالأحكام الفقهية السمحة.

وشهدت الدروس الأربعة للدورة في يومها الأول عبر منصة البث https://e-muntada.ae/، حضور الطلبة والمهتمين بالثقافة الإسلامية.

ويكرس المنتدى دروس الدورة لتكون محطة علمية مواكبة لروح العصر، ومصدراً لتيسير تلقي العلم والمعرفة من مصادرها الموثوقة بشفافية ووسطية، وتوظيف أحدث الحلول التقنية للنشر الثقافة الإسلامية، في مختلف مضامين الوعظ القصصي للقرآن الكريم، ضمن بيئة افتراضية تفاعلية، تجمع نخبة العلماء المشهود لهم بالعلم والصلاح والتقوى، الذين تخرجوا في أعرق المعاهد العلمية المرموقة، وأصحاب المنهج التربوي والتعليمي المعتدل، لينهل المشاركون من أخلاقهم وآدابهم، كما يقتبسون من علمهم العلم الشرعي. (وام)