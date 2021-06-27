شكرا لقرائتكم خبر عن «أم المؤمنين» تنظم «معسكر الزهراوين» بسلسلة من الفعاليات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت جمعية أم المؤمنين الأحد، فعاليات «معسكر الزهراوين» وهو برنامج يُعنى بتحفيظ ومراجعة سورتي البقرة وآل عمران، ميدانياً، ويستمر يومياً حتى 31 أغسطس القادم، بمشاركة 150 فتاة وسيدة، وبواقع 6 حلقات دراسية، 4 منها للسيدات و2 للفتيات.

ويتضمن المعسكر سلسلة من المحاضرات الدينية، وبرامج ترفيهية، وتشارك به نخبة من المعلمات المؤهلات وذوات الاختصاص. كما يضم حلقات للحفظ، إلى جانب أنشطة متنوعة تُعين المشارِكات على المزيد من التركيز والتدبر والإتقان، وتمارين وجلسات لتحفيز الطاقات واستثمارها في ما ينفعها.

وقالت أسماء شهداد، المديرة التنفيذية للجمعية إن تنفيذ البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص الجمعية وسعيها الحثيث لتطوير الخدمات المجتمعية التي تقدمها بما يتناسب مع المتغيرات المعاصرة التي يشهدها المجتمع، وقد حرصت الجمعية بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف وجمعية دار البر فرع دبي، على تقديم برنامج يعزز الوعي والوازع الديني لعضوات ومنتسبات الجمعية، ويشجع الفتيات والسيدات على الإقدام لحفظ كتاب الله وفهم آياته والعمل بها، إضافةً إلى استثمار العطلة الصيفية للفتيات والسيدات. (وام)