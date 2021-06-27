وزير البترول يصدر حركة تكليفات محدودة لوكلاء الوزارة ورؤساء الشركات

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات محدودة شملت وكلاء لوزارة البترول والثروة المعدنية ورؤساء شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع الشاغرة وشملت الحركة الأسماء التالية.

محمد يوسف

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