شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التسجيل فى الكتالوج الإلكترونى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة قطاع الأعمال العام، الدعوة لكافة الشركات المصرية التى لديها منتجات قابلة للتصدير لتسجيلها مجانا على الكتالوج الإلكترونى، المخطط استخدامه بواسطة شركة النصر للتصدير والاستيراد فى شكلها الجديد "جسور" التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- بهدف الترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية فى مختلف الدول، بغاية تعظيم الصادرات المصرية، لاسيما مع دول القارة الأفريقية.

كيف يمكن التسجيل على الكتالوج الإلكتورنى؟

ويمكن للشركات تسجيل منتجاتها على الكتالوج الإلكترونى على الموقع التالى https://gosoor.com.eg/

وما فائدة التسجيل عليه للشركات؟

سيتم الترويج لهذه المنتجات من خلال عدد 16 (فرع / نقطة ارتكاز)، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها (تصل إلى حوالى 40 دولة فى مختلف أنحاء العالم).

وما أبرز تلك الدول التى سيتم الترويج فيها؟

تحددت دول الارتكاز فى كل من البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنس، روسيا، ودبى، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب افريقيا، وفرعين آخرين فى شرق أفريقيا بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص باسم "Afrigate".

ومن سيتولى تلك المهمة الصعبة؟

يجرى اختيار وتعيين فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين فى الفروع الخارجية المشار إليها.

متى تم إطلاق الكتالوج الإلكترونى؟

تم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، يوم 21 يونيو الجارى الكتالوج الإلكترونى للمنتجات المصرية لاستخدامه فى الترويج للصادرات المصرية فى مختلف دول العالم، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون فى هذا الشأن مع اتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية وهيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع وأكثر من 10 مجالس تصديرية.

كما تم تكوين فريق عمل وإدارة خاصة للكتالوج الإلكترونى وخدمة العملاء.