شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الأحد على رأسها خدمات النقل بنسبة 4.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 4.68%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.93%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.03%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.96%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 0.84%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.25%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والموارد الأساسية بنسبة 0.15%، 0.14%، على التوالي.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.73%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 0.5%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.34%، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والتجارة والموزعون بنسبة 0.17%، 0.14%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.09%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.324 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 386.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.29%، والعرب على 6.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.6 مليون جنيه، 611.1 ألف جنيه، 21.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 17.7 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 10305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 12895 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4017 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2208 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.