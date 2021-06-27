شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الأحد على رأسها خدمات النقل بنسبة 4.7% والان مع تفاصيل الخبر
فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.73%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 0.5%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.34%، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والتجارة والموزعون بنسبة 0.17%، 0.14%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.09%.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 386.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.29%، والعرب على 6.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.16%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.6 مليون جنيه، 611.1 ألف جنيه، 21.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 17.7 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، على التوالي.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 10305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 12895 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4017 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2208 نقطة.
وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.