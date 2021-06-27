شكرا لقرائتكم خبر عن 720 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 720 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة الأحد تسجيل 317 مبايعة بقيمة 467.52 مليون درهم، منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 54.37 مليون درهم و307 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 413.16 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 3.

وقد تصدرت منطقة اليفره 3 المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت مبايعتين بقيمة مليوني درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 4 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 29 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 3 بتسجيلها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 107 مبايعات بقيمة 86 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 205.44 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 63.28 مليون درهم و82 رهن فلل وشقق بقيمة 142.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 24 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 37 هبة بقيمة 47.55 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 6 ملايين درهم.